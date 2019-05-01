Михайлов стал первым помощником Плющенко в его тренерской группе 21-летний фигурист завершил карьеру в этом году.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко представил своего помощника в тренерской группе, которая начнет работать со следующего сезона, сообщает «Р-Спорт». Им стал Дмитрий Михайлов, выступавший в мужском одиночном катании и танцах на льду.

«Очень хороший специалист, – сказал Плющенко. – Недавно закончил спортивную карьеру, но уже классно себя проявил, поэтому я взял его в свою команду. Он отвечает в группе за скольжение и за технику».

В завершившемся сезоне 21-летний Михайлов выступал в танцах на льду с Евой Куць. На первенстве России среди юниоров они заняли пятое место.

Напомним, ранее Плющенко объявил о создании собственной тренерской группы, в которую также войдут два его помощника. Одним из них стал Михайлов.

В настоящее время в академии Плющенко фигуристы тренируются в группах Александра Волкова и Ксении Ивановой.