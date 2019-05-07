Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева – третья

Возглавляет рейтинг у женщин россиянка Алина Загитова, у которой 4510 очков. Второе место занимает японка Сатоко Мияхара. Тройку лучших замыкает еще одна российская фигуристка Евгения Медведева (3384).
Другие россиянки располагаются следующим образом: Станислава Константинова (2514) – 10-я, Софья Самодурова (2354) – 11-я, Елизавета Туктамышева (2137) – 13-я, Александра Трусова (1835) – 18-я, Мария Сотскова (1805) – 19-я.
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