Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева – третья - Советский спорт
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07 мая 2019 09:11Фигурное катаниеСметанникова Дарья

Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева – третья

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинг фигуристов после сезона-2018/19.

Возглавляет рейтинг у женщин россиянка Алина Загитова, у которой 4510 очков. Второе место занимает японка Сатоко Мияхара. Тройку лучших замыкает еще одна российская фигуристка Евгения Медведева (3384).

Другие россиянки располагаются следующим образом: Станислава Константинова (2514) – 10-я, Софья Самодурова (2354) – 11-я, Елизавета Туктамышева (2137) – 13-я, Александра Трусова (1835) – 18-я, Мария Сотскова (1805) – 19-я.

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