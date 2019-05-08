Трусова номинирована на звание лучшего молодого спортсмена Европы 14-летняя российская фигуристка во второй раз подряд выиграла юниорский чемпионат мира.

Европейские олимпийские комитеты (EOC) объявили номинантов на звание лучшего молодого спортсмена Европы по зимним видам спорта, сообщает официальный сайт организации. В их число вошла фигуристка Александра Трусова.

В минувшем сезоне 14-летняя Трусова заняла второе место в финале юниорского Гран-при и победила на юниорском чемпионате мира. Кроме того, она стала второй на взрослом чемпионате России.

Другими номинантами стали Магдалена Эггер (Австрия, горные лыжи), Анника Софи Морган (Германия, сноуборд), Петра Руснакова (Словакия, шорт-трек) и Аттила Талабош (Венгрия, шорт-трек).

Победитель будет объявлен во время 40-го семинара EOC, который пройдет 18-19 мая в Вене.