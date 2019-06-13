Татьяна Тарасова почтила память Дениса Тена (фото) Казахстанскому фигуристку в среду исполнилось бы 26 лет.

Российский тренер Татьяна Тарасова посвятила пост погибшему фигуристу Денису Тену, которому в среду исполнилось бы 26 лет.

«Год назад я выкладывала это фото, поздравляя тебя с днем рождения... А сегодня тебя нет. До сих пор это невозможно понять и принять. Денис, сынок, мальчик наш, будем любить тебя, помнить тебя всегда», - написала Тарасова в своем инстаграме.

Напомним, что Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате 19 июля прошлого года. Фигурист был ранен во время потасовки с двумя людьми, которые крали зеркала с его автомобиля.

Подозреваемые в гибели Тена были признаны виновными и приговорены к 18 годам лишения свободы.