В Алма-Ате открыли памятник Денису Тену (видео)

Скульптура выполнена из бронзы, а ее постамент - из прочного гранита. Высота памятника составляет 2,4 метра.
Автором монумента является скульптор из Санкт-Петербурга Матвей Макушкин.
Памятник открыт на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы, где Тен получил смертельную рану в стычке с уличными преступниками, которые пытались ограбить его автомобиль.
Денис Тен - серебряный призер чемпионата мира-2013 и бронзовый медалист Олимпиады-2014 в Сочи в мужском одиночном катании.
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