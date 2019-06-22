В Алма-Ате открыли памятник Денису Тену (видео) - Советский спорт
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22 июня 2019 14:11Фигурное катаниеСпирин Дмитрий

В Алма-Ате открыли памятник Денису Тену (видео)

В Алма-Ате состоялось открытие мемориала фигуристу Денису Тену.
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Торжественное открытие Мемориала Денису Тен ⠀ г.Алматы пересечение улиц Байсеитовой-Курмангазы 22 июня 2019 г ⠀ 🎥: Вадим Борейко ⠀ #denistenforever #denisten #денистен

Публикация от Denis Ten OFFICIAL (@denisten_official)

Скульптура выполнена из бронзы, а ее постамент - из прочного гранита. Высота памятника составляет 2,4 метра.

Автором монумента является скульптор из Санкт-Петербурга Матвей Макушкин.

Памятник открыт на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы, где Тен получил смертельную рану в стычке с уличными преступниками, которые пытались ограбить его автомобиль.

Денис Тен - серебряный призер чемпионата мира-2013 и бронзовый медалист Олимпиады-2014 в Сочи в мужском одиночном катании.

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