Загитова в произвольной программе нового сезона выступит в образе Клеопатры

«Новая произвольная программа - Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл - The Feelings Begin, Морис Жарр - увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам – Ramses», - написал хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, а в Саппоро - с 22 по 24 ноября.
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