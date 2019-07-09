Навка и Канделаки вошли в список самых состоятельный жен госслужащих Forbes составил рейтинг самых богатых жен госслужащих и депутатов.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вошли в список самых богатых жен госслужащих и депутатов, составленный Forbes.

Доход Навки, жены пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, оценивается в 218,6 миллиона рублей в год. В то же время доход Канделаки, супруг которой Василий Бровко является директором госкорпорации «Ростех» по особым поручениям, составляет 132,7 миллиона рублей.

«У меня много бизнесов. У меня есть спа-салон «Коперник», у меня есть ресторан «Тинатин». У меня есть большое число бизнесов, которые мне генерят большое количество денег», – заявила Канделаки.