Анастасия Галустян: Очень расстроилась, когда мой лучший результат в карьере не засчитали Фигуристка, выступающая за Армению, получила свои лучшие оценки на Универсиаде в Красноярске.

Фигуристка Анастасия Галустян, выступающая за Армению, рассказала о том, как отреагировала на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не засчитал ее результат на Универсиаде в Красноярске, который стал для нее лучшим в карьере.

«Просто Универсиада – это не старт под эгидой этой организации, – сказала 20-летняя Галустян в интервью News.ru. – И вот когда я это узнала, то очень расстроилась. Показала свой пока что лучший результат в карьере, а его не учитывают. Мне это ничего не дало, даже в рейтинге не поднялась».

Отметим, что Галустян получила от судей в Красноярске 161,89 балла по сумме двух программ и заняла восьмое место.