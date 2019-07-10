Анастасия Галустян: Очень расстроилась, когда мой лучший результат в карьере не засчитали

Фигуристка Анастасия Галустян, выступающая за Армению, рассказала о том, как отреагировала на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не засчитал ее результат на Универсиаде в Красноярске, который стал для нее лучшим в карьере.
«Просто Универсиада – это не старт под эгидой этой организации, – сказала 20-летняя Галустян в интервью News.ru. – И вот когда я это узнала, то очень расстроилась. Показала свой пока что лучший результат в карьере, а его не учитывают. Мне это ничего не дало, даже в рейтинге не поднялась».
Отметим, что Галустян получила от судей в Красноярске 161,89 балла по сумме двух программ и заняла восьмое место.
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