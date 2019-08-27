Евгения Медведева: Комментировать футбол? – Нет. Греко-римскую борьбу – это интересно Российская фигуристка стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о возможности стать комментатором на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Во вторник 19-летняя Медведева была представлена в качестве посла сборной России на следующей летней Олимпиаде.

«Конечно, стоять с микрофоном для меня интересно, – сказал Медведева на пресс-конференции. – Футбол? Честно – нет. Греко-римская борьба? Это может быть интересно».

Отметим, что у Медведевой уже есть опыт работы комментатором во время телевизионного шоу «Ледниковый период. Дети».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.