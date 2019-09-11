Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место На прошлой неделе в Москве прошли контрольные прокаты сборной России.

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Заслуженный тренер России Олег Васильев высказался о выступлении российских фигуристок на открытых прокатах сборной России, которые прошли 7-8 сентября в Москве.

«То, что показали на этих прокатах Александра Трусова и Анна Щербакова, в меньшей степени Алена Косторная, – это технический космос, – приводит ТАСС слова Васильева. – Думаю, что (на чемпионате России) в Красноярске в женском одиночном катании вакантным будет только третье место, и биться за него будут Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева с ее двумя трикселями и, возможно, Косторная».

Напомним, Трусова сделала три четверных прыжка: одиночные лутц и тулуп, а также каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Фигуристка упала с каскада тройной лутц – тройной риттбергер, остальные элементы сделала чисто.

Щербакова упала с четверного лутца. Остальные элементы, в том числе каскад тройной флип – тройной риттбергер, фигуристка сделала без ошибок.