Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open - Советский спорт
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05 октября 2019 10:07Фигурное катаниеЛипкин Антон

Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open

15-летняя фигуристка обошла олимпийскую чемпионку более чем на шесть баллов.

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на турнире Japan Open в Сайтаме.

15-летняя Трусова получила от судей 160,53 балла, что на 6,12 балла, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Отметим, что по регламенту на турнире выступают команды Европы, США и Японии в мужском и женском одиночном разрядах. При этом фигуристы показывают только произвольную программу. Трусова и Загитова представляют команду Европы вместе с Хавьером Фернандесом из Испании и Денисом Васильевым из Латвии.

Сайтама (Япония)
Japan Open
Женщины
Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) – 160,53
2. Алина Загитова (Россия) – 154,41
3. Рика Кихира (Япония) – 144,76
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 134,94
5. Брэди Теннелл (США) – 124,91
6. Мираи Нагасу (США) – 111,04

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