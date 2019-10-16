Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг Она стала бронзовым призером Универсиады.

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Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

В пробе 19-летней фигуристки, взятой в марте этого года на Универсиаде в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, который относится к классу диуретиков.

Отметим, что Кошевая выступает в парном катании с Дмитрием Бушлановым. На Универсиаде они завоевали бронзовую медаль. И теперь, видимо, будут лишены награды.

Срок окончания дисквалификации фигуристки – 6 марта 2021 года.

Теперь Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна возместить ISU расходы на проведение расследования и затраты лаборатории на допинг-тестирование.