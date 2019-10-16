Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг - Советский спорт
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16 октября 2019 16:05Фигурное катаниеЛипкин Антон

Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Она стала бронзовым призером Универсиады.

Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

В пробе 19-летней фигуристки, взятой в марте этого года на Универсиаде в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, который относится к классу диуретиков.

Отметим, что Кошевая выступает в парном катании с Дмитрием Бушлановым. На Универсиаде они завоевали бронзовую медаль. И теперь, видимо, будут лишены награды.

Срок окончания дисквалификации фигуристки – 6 марта 2021 года.

Теперь Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна возместить ISU расходы на проведение расследования и затраты лаборатории на допинг-тестирование.

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