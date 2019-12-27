Софья Самодурова: Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы? Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России.

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- Оценки? Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы? А к кому вопросы? Наверное, к судьям, - приводит слова Самодуровой Sport24.ru.

Напомним, что Самодурова за свою короткую программу получила от судей 64,38 балла.

Произвольные программы фигуристки представят в субботу, 28 декабря.