Софья Самодурова: Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы? - Советский спорт
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27 декабря 2019 17:50Фигурное катание

Софья Самодурова: Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы?

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России.

- Оценки? Весь сезон такие оценки, какие ко мне вопросы? А к кому вопросы? Наверное, к судьям, - приводит слова Самодуровой Sport24.ru.

Напомним, что Самодурова за свою короткую программу получила от судей 64,38 балла.

Произвольные программы фигуристки представят в субботу, 28 декабря.

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