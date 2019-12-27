Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске

Победительница финала Гран-при Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.
16-летняя фигуристка чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Косторная получила от судей 89,86 балла, что выше ее мирового рекорда. Однако новое достижение не будет ратифицировано, так как установлено на национальном соревновании.
Второе место заняла 15-летняя Щербакова, которая исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер. За прокат она получила 79,93 балла. Третьей стала еще одна представительница группы Этери Тутберидзе – Александра Трусова (76,46). 15-летняя фигуристка прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (75,74), двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – пятая (71,08).
Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).
Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Москва) – 89,96
2. Анна Щербакова (Москва) – 79,93
3. Александра Трусова (Москва) – 76,46
4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 75,74
5. Евгения Медведева (Москва) – 71,08
6. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 66,85
7. Анна Фролова (Москва) – 66,45
8. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 66,17
9. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 66,00
10. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 65,42
11. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 64,38