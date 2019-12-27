Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России в Красноярске Щербакова и Трусова – в тройке, Медведева –

Победительница финала Гран-при Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

16-летняя фигуристка чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Косторная получила от судей 89,86 балла, что выше ее мирового рекорда. Однако новое достижение не будет ратифицировано, так как установлено на национальном соревновании.

Второе место заняла 15-летняя Щербакова, которая исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер. За прокат она получила 79,93 балла. Третьей стала еще одна представительница группы Этери Тутберидзе – Александра Трусова (76,46). 15-летняя фигуристка прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (75,74), двукратная чемпионка мира Евгения Медведева – пятая (71,08).

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Москва) – 89,96

2. Анна Щербакова (Москва) – 79,93

3. Александра Трусова (Москва) – 76,46

4. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 75,74

5. Евгения Медведева (Москва) – 71,08

6. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург) – 66,85

7. Анна Фролова (Москва) – 66,45

8. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 66,17

9. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 66,00

10. Серафима Саханович (Санкт-Петербург) – 65,42

11. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 64,38