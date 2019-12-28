Максим Траньков: Учитывая проблемы с ботинками, Медведевой и правда пришлось очень непросто Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о проблеме Евгении Медведевой с коньками.

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- Учитывая проблемы с ботинками, Жене и правда пришлось очень непросто. К тому же она каталась последней. Лично у меня никогда не было второй пары. А канадец Патрик Чан имел при себе замену. В одних ботинках он катался утром, в других — вечером. Североамериканские спортсмены практикуют такое, а наши обычно нет. Не знаю, с чем это связано, - передает слова Транькова RT.

Ранее сообщалось, что Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой на чемпионате России.

Позже президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о возможном снятии двукратной чемпионки мира с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Напомним, в четверг 20-летняя российская фигуристка повредила ботинок на тренировке. Новые ботинки были приобретены, но в короткой программе Медведева выступала в старых.

Добавим, что после короткой программы в соревнованиях у женщин лидирует 16-летняя Алена Косторная, набравшая 89,96 балла. На второй строчке расположилась Анна Щербакова (79,93), замыкает тройку лучших Александра Трусова (76,46). Медведева (71,08) занимает пятое место.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало прокатов – 15:00 (мск).