Мишин высказался о возможной смене спортивного гражданства Туктамышевой Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал предложение канадского журналиста Филипа Херша сменить российской фигуристке спортивное гражданство.

- Что касается гражданства, то на этот вопрос, наверное, лучше ответить самой Лизе. Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется, - цитирует Мишина RT.

Напомним, что Херш допустил, что для улучшения уровня чемпионата Канады по фигурному катанию необходимо давать местные паспорта российским спортсменкам.