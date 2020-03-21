Навка – о победе на чемпионате мира в 2004 году: Смотрю сейчас и восхищаюсь (видео) Вместе с Романом Костомаровым она также выиграла золото ОИ-2006 в Турине.

Известная фигуристка Татьяна Навка оставила запись в своем Instagram, посвященную победе на чемпионате мира в 2004 году.

«Татьяна Навка и Роман Костомаров. Наш первый титул чемпионов! Смотрю сейчас и восхищаюсь, какие же мы были клевые, артистичные, восхищенные, молодые и легкие!!!

Столько задора, энергии, напора и в то же время профессионализма, которые оценили по достоинству! Наша первая большая победа! Вы только представьте, как мы были рады и горды!» – написала Навка, прикрепив к записи фрагмент выступления с соревнований в Дортмунде.