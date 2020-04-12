Фигурист Траньков узнал результат теста на коронавирус Олимпийский чемпион в танцах на льду Максим Траньков сообщил о том, что здоров.

«Результат теста - отрицательный,» - сообщил фигурист в прямом эфире своего инстаграма. Все российские спортсмены сейчас вместе со страной находятся в самоизоляции. Некоторые, как еще один наш олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, радуют пользователей инстаграма изрядным чувством юмора. Некоторые, как боец ММА, Хабиб Нурмагомедов, напротив, предупреждают о возможном наступлении тяжелых времен.

12 апреля в России выявлено более 2000 тысяч случаев новых заражений. Общее число подхвативших COVID-19 приближается к 16 тысячам.