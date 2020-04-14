Навка на карантине ходит дома в «трениках» и грызет семечки под телевизор Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказал о жизни в самоизоляции.

«Профиль» сообщает, что чемпиона Олимпийских игр в Турине 2006 года Татьяна Навка рассказала о своих любимых занятиях во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса в стране.

«К сожалению, на карантине у меня увеличилась частота подходов к холодильнику, – призналась Навка в эфире «Первого канала». – Что у нас идет под сериалы? Ужас, семечки! Я же с Украины.

Я уже три недели хожу в одних трениках. Признаюсь – такой размеренный образ жизни затягивает: треники и вот это все».

Вчера 13 апреля Татьяне исполнилось 45 лет.