Чемпионат мира в Монреале отменен из-за коронавируса - Советский спорт
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16 апреля 2020 18:55Фигурное катание

Чемпионат мира в Монреале отменен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти в марте этого года, однако, его перенесли на более поздний срок.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял окончательное решение об отмене чемпионата мира в канадском Монреале.

Отмечается, что также отменены чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, который должен был пройти в Сеуле (13-15 марта), и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде (3-5 апреля).

На сегодняшний день из-за коронавируса по всему миру скончались более 134 тысяч человек. Ранее было принято решение о переносе на 2021 год чемпионата Европы по футболу и Олимпиады в Токио.

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