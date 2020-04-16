Чемпионат мира в Монреале отменен из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) принял окончательное решение об отмене чемпионата мира в канадском Монреале.
Отмечается, что также отменены чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, который должен был пройти в Сеуле (13-15 марта), и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде (3-5 апреля).
На сегодняшний день из-за коронавируса по всему миру скончались более 134 тысяч человек. Ранее было принято решение о переносе на 2021 год чемпионата Европы по футболу и Олимпиады в Токио.
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