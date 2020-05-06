Александр Жулин об уходе Трусовой: Лучше быть первой у Плющенко, чем третьей-четвертой у Тутберидзе Российский тренер Александр Жулин прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

- Мне кажется, Саша посчитала, что лучше быть первой у Плющенко, чем третьей-четвёртой у Тутберидзе. Ушли же не Анна Щербакова и Алена Косторная, а Трусова. Видимо, просто хочет каких-то перемен, - цитирует Жулина RT.

Напомним, что в среду, 6 мая, стало известно о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе. Позже Плющенко сообщил, что вместе с фигуристкой в его академию из группы Этери Тутберидзе перейдет также тренер Сергей Розанов.