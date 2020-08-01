Екатерина Боброва: Надеюсь, это был осознанный переход Косторной

- Если у Трусовой все было более-менее понятно - три сильные девочки в группе, не самые удачные старты, потребность во внимании, то с Аленой все иначе - у нее был прекрасный сезон. Надеюсь, это был осознанный переход Алены, который поможет ей в дальнейшем с честью и достоинством приносить победы нашей стране, - цитирует Боброву ТАСС.
В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой. Позже Тутберидзе рассказала, что Косторная сообщила о своих планах по переходу в академию Плющенко 18 июля.
источник: ТАСС