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01 августа 01:49

Екатерина Боброва: Надеюсь, это был осознанный переход Косторной

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировал уход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.

- Если у Трусовой все было более-менее понятно - три сильные девочки в группе, не самые удачные старты, потребность во внимании, то с Аленой все иначе - у нее был прекрасный сезон. Надеюсь, это был осознанный переход Алены, который поможет ей в дальнейшем с честью и достоинством приносить победы нашей стране, - цитирует Боброву ТАСС.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой. Позже Тутберидзе рассказала, что Косторная сообщила о своих планах по переходу в академию Плющенко 18 июля.

источник: ТАСС
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