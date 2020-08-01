Ирина Слуцкая: Некоторое время Косторная будет кататься на фундаменте, заложенном Тутберидзе

- Перешел спортсмен к другому тренеру, значит, что-то его не удовлетворяет, захотелось чего-то нового. В этом нет ничего шокирующего. Еще некоторое время Алена будет кататься на фундаменте, заложенном предыдущим тренером. А вот что произойдет потом, мы посмотрим. Драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне, - цитирует Слуцкую «РИА Новости».

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой. Позже Тутберидзе рассказала, что Косторная сообщила о своих планах по переходу в академию Плющенко 18 июля.