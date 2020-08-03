Наталья Бестемьянова: Не уверена, что Загитова вернется, думаю, она сосредоточится на шоу

- Не уверена, что Загитова вернется. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла все, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, вряд ли ее уровень, - передают слова Бестемьяновой «Известия».

Напомним, что в декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана объявила о приостановке карьеры. Отметим, что помимо золотой медали Олимпиады-2018 в активе россиянки победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018 года.