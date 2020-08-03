ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 августа 01:48

Наталья Бестемьянова: Не уверена, что Загитова вернется, думаю, она сосредоточится на шоу

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вряд ли вернется к соревновательной карьере.

- Не уверена, что Загитова вернется. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла все, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, вряд ли ее уровень, - передают слова Бестемьяновой «Известия».

Напомним, что в декабре 2019 года олимпийская чемпионка Пхенчхана объявила о приостановке карьеры. Отметим, что помимо золотой медали Олимпиады-2018 в активе россиянки победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018 года.

источник: «Известия»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Австралия станет первой страной, заставившей Facebook и Google платить за новостиГол Кварацхелии болельщики «Рубина» признали самым красивымКак выбрать масло для бензинового или дизельного двигателя и в чем их отличияФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуАндрей Аршавин публично унизил Юлию Барановскую
Наталья Бестемьянова: Не уверена, что Загитова вернется, думаю, она сосредоточится на шоу
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вряд ли вернется к соревновательной карьере.
03.08.2020 01:48
Фигурное катание
Ирина Слуцкая: Некоторое время Косторная будет кататься на фундаменте, заложенном Тутберидзе
Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала уход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.
01.08.2020 23:16
Фигурное катание
Алена Леонова: В ситуации Косторной с Тутберидзе, я на стороне тренера
Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова прокомментировала ситуацию с уходом Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.
01.08.2020 16:42
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
Екатерина Боброва: Надеюсь, это был осознанный переход Косторной
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировал уход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.
01.08.2020 01:49
Фигурное катание
Евгений Плющенко: То, что я видел из недавних программ Косторной - просто ужас
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что программы Алены Косторной придется менять.
31.07.2020 23:44
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Финансовую составляющую вопроса с Косторной даже не обсуждали
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход Алены Косторной в свою академию.
31.07.2020 22:40
Фигурное катание
Максим Ковтун - о переходе Косторной: Это решение Алены, но я в нем особого смысла не вижу
Российский фигурист прокомментировал ситуацию с переходом Алены Косторной.
31.07.2020 21:34
Фигурное катание
Этери Тутберидзе: Всегда стараешься найти оправдание любому поступку
Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что еще не смогла прийти в себя после перехода к Евгению Плющенко Александры Трусовой.
31.07.2020 20:47
Фигурное катание
Этери Тутберидзе: Косторная сообщила о своих планах по переходу 18 июля
Тренер прокомментировала переход фигуристки Алены Косторной в академию Евгения Плющенко.
31.07.2020 20:34
Фигурное катание
Александр Жулин: Когда ученица за ученицей уходят, это вызывает только сострадание
Тренер Александр Жулин прокомментировал ситуацию с переходом Алены Косторной в группу к Евгению Плющенко.
31.07.2020 19:49
Фигурное катание
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика