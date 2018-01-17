Подборка лучших голов и финтов одного из самых техничных игроков в истории.

Бразильский полузащитник Роналдиньо официально завершил карьеру. Он считается одним из самых техничных игроков в истории футбола. Миллионы людей полюбили футбол только благодаря ему. Каждый гол и финт по праву можно считать лучшим. Но все-таки есть «лучшие среди лучших».

Лучшие финты Роналдиньо

1. Эластико

Самый знаменитый и наиболее используемый финт. Роналдиньо обманным маневром вправо уводит мяч влево. Причем все происходит настолько быстро, что защитники только и успевают, что стоять и молча смотреть вслед убегающему бразильскому футболисту.

2. Танцы с мячом

Для исполнения этого трюка нужны невероятная чеканка мяча и быстрые обманные движения. Сопернику в этом случае просто остается наблюдать за мячом, ведь Роналдиньо настолько молниеносно менял направление мяча, что даже глазами за ним сложно было проследить.

3. «Мяч между ног»

Заключается он в быстром переводе футбольного снаряда через ноги соперника. Стоит только защитнику зазеваться, как мяч окажется уже далеко от его зоны.

Этот список еще можно долго продолжать: и слепые пасы, и удары рабоной! Но всего не перечислишь.

Лучшие голы Роналдиньо

Красивых голов в карьере Роналдиньо можно насчитать не меньше, чем красивых финтов. В его копилке есть результативные удары на все вкусы.

Вот, к примеру, знаменитый гол, забитый прямым ударом с углового.

А вот – два великолепно исполненных штрафных.

Одной из фирменных "фишек" Роналдиньо была его уникальная техника, позволявшая ему на скорости проходить сквозь строй защитников. Ну и забивать после таких проходов – как это и случилось в матче с "Реалом":

Ну и на десерт – самое красивое: голы, забитые ударом через себя.

Самый известный гол в этой категории – удар через себя в матче «Барселона» – «Вильярреал». Это был последний гол в ворота гостей и многим запомнился надолго. Сам Роналдиньо признается, что это его лучший гол: "Я с детства мечтал забить такой гол. Я не думал особо над тем, как лучше нанести удар в том эпизоде. Это был порыв. Больше всего меня в том моменте беспокоило, не окажусь ли я в офсайде. У меня осталась еще одна мечта. Теперь я хочу забить гол с центра поля".