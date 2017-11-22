Артем Дзюба: Я бы загрыз Кузяева, если бы он мне не отдал пас

– Артем, с самого начала сезона вы не общаетесь с журналистами. Почему? И почему пришли на пресс-конференцию сейчас? Это ваша обязанность была?

– Да, если бы не обязанность – я бы не пришел. Решил для себя, что общаться с журналистами не буду, разочаровала меня ваша братия. Говоришь – плохо, не говоришь – плохо. В общем, пока буду молчать.

– В последнем матче против «Тосно» «Зенит» прорвало. И вы забили свой первый гол в РФПЛ в сезоне. Можно ли сказать, что эта победа благоприятно повлияет на команду?

– Неприятно, когда мы очень долго не могли забить. Хорошо, что мы обыграли «Тосно» и взяли три очка, потому что все наши конкуренты победили. То, что получилось забить много – это для нашей команды хорошо, потому что многие забили. И для меня гол получился долгожданным в психологическом плане. Но все понимают, что дальше игры будут сложнее.

– Как не думать о «Спартаке» перед игрой с «Вардаром»?

– Мы решили задачу выхода из группы, но у нас цель – занять первое место в группе. Мы хотим выигрывать в каждом отдельном матче. У нас мысли только о "Вардаре". Вчерашняя игра "Спартака" показала, что нельзя не думать о сопернике здесь и сейчас.

– Почему у вас лучше получается в Лиге Европы, чем в РФПЛ? Больше куража?

– Стечение обстоятельств. Так получалось. На групповом этапе Лиги Европы не намного сильнее соперники, чем в РФПЛ.

– Вячеслав Малафеев после матча «Зенит» – «Тосно» сказал, что Артем Кузяев мог бы и пожадничать, – оговорился журналист.

– Артем? – засмеялся Дзюба.

– Далер, конечно.

– Я уже подумал, что Вячеслав так далек от футбола, что не знает имена игроков.

– Нет-нет, это моя ошибка, – взял вину на себя представитель прессы. – Считаете ли вы, что это был благородный жест с его стороны?

– Мне было приятно, я кричал ему. А потом сказал Далеру – если бы ты мне не отдал, я бы тебя загрыз там. Как только он отдал мне передачу – я сразу побежал его благодарить. Далер – большой молодец, он провел сильный матч. Повторюсь, ждал от него пас. Если бы он не дал – я бы точно его где-нибудь поймал потом, – засмеялся Артем и закончил свою пресс-конференцию.

Роберто Манчини: Решение по Луневу примем в ближайшие дни

– Все пенальти в сезоне исполнял Доменико Кришито. Почему с «Тосно» 11-метровый бил Паредес?

– У нас в команде два пенальтиста, Кришито и Паредес сами решают, кто будет бить пенальти.

– Как себя чувствуют Дриусси и Лунев?

– Дриусси работает в общей группе и может сыграть против "Вардара". Лунев тоже достаточно хорошо сейчас себя чувствует. Он приступил к восстановительным процедурам, начал заниматься. В ближайшие дни посмотрим, как он себя будет чувствовать, и примем решение по поводу его участия в матче со «Спартаком».

– Не было ли мысли сделать крышу над одним из полей на базе, чтобы тренироваться в плохую погоду?

– Да, мне приходила эта идея в голову. Было бы хорошо построить здесь дополнительное закрытое поле с обогревом, которое бы напоминало наш стадион. Последнее время мы столкнулись с проблемой в том, что тяжело тренироваться зимой. Посмотрим, что будет в будущем.

– Насколько масштабной будет ротация в матче с «Вардаром»?

– Безусловно, изменения будут, но не могу пока сказать какие конкретно. Буду варьировать состав, буду добавлять новых футболистов, которые раньше не играли. Это нормально. Но кто именно, сказать не могу.



– Что с Анюковым? Почему он не занимался в общей группе?

– Он уже несколько дней не тренируется в общей группе. У него не очень хорошее физическое состояние сейчас.