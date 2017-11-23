– Неожиданным для меня стал счет. Я думал, мы забьем максимум один гол, но уж никак не два мяча, причем всухую. Откровенно говоря, «Бенфика» разочаровала. Четыре поражения в Лиге чемпионов – это ужасный результат. Видно было, что португальцы играли без настроения.

А ЦСКА сыграл довольно собранно, дисциплинированно, полностью выполнил установку тренера. Понравилась игра армейцев в середине матча, когда у «Бенифики» фактически не было ни одного голевого момента. Так что победили заслуженно.

– Был ли офсайд в моменте с первым голом?

– Если честно, положение «вне игры» действительно было, но не так чтобы существенно. Судейские ошибки случаются, и лайнсмен должен был поднять флажок. Но офсайд был «на тоненького», поэтому вполне допускаю, что арбитр не заметил этого.

– Кого из игроков ЦСКА особенно отметили?

– Понравилась командная игра, выскочек не было, что очень хорошо. Каждый друг друга страховал, почти отсутствовал брак в передачах.

– Опасались, что оборона сыграет неважно?

– Я боялся, что Фернандес опять увлечется атакой и оголит зону. Но его как раз хорошо подстраховывали. Понравилось, как выстроил схему Виктор Гончаренко. Мне показалось, он играл 3-4-3 с Вернблумом впереди. Понтус нагнетал обстановку у ворот противника, еще и в отборе отрабатывал. Конечно, он боец еще тот, не боится ничего и лезет вперед. Витиньо подтянулся наконец, сумел забить.

– Впереди игра с «МЮ» в гостях. На что может рассчитывать ЦСКА?

– У нас не будет Вернблума из-за перебора карточек, а это большая потеря. Думаю, стоит надеяться, что «Манчестер Юнайтед» отнесется к этому матчу спустя рукава, так как им по большому счету уже ничего не нужно: выход из группы они себе обеспечили. Поэтому вполне возможно, они будут играть вторым составом.