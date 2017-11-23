Вместо игры «Локомотива» с «Копенгагеном», в которой решается судьбы выхода в плей-офф, мы будем смотреть матч «Зенита» с «Вардаром».

Сегодня на поля российских стадионов в Москве и Санкт-Петербурге в рамках группового этапа Лиги Европы выйдут сразу два российских клуба, «Локомотив» и «Зенит».

Оба матча стартуют одновременно – в 21:00 по московскому времени. Следовательно, единственный общероссийский бесплатный спортивный канал, в обязанности которого входит популяризация спорта у населения, в прямом эфире сможет показать только одну игру.

Угадайте, что это будет за матч? Правильно! Игра питерского «Зенита»! В связи с этим у нас один вопрос: «Матч ТВ», что с вами не так?

А теперь объясняем, почему нас это так интересует…

Статус матча

Для начала предлагаем посмотреть на ситуацию, в которой оказались российские клубы в своих группах в Лиге Европы.

«Зенит», который изначально был фаворитом группы, после четырех матчей набрал 10 очков, лишь раз сыграв вничью и одержав победу в трех поединках. «Зенит» уже за два тура до конца этапа обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Следовательно, домашняя встреча с «Вардаром», который потерял всякие шансы на попадание в плей-офф, практически ничего не решает для сине-бело-голубых, и вообще ничего не значит для наших гостей.

В группе «Локомотива» ситуация другая. Железнодорожники с пятью очками занимают третью строчку. Лишь на очко подопечных Юрия Семина опережают молдавский «Шериф» и датский «Копенгаген», который красно-зеленые и будут принимать сегодня на стадионе в Черкизове. Для «Локомотива» эта игра будет решающей. В ней во многом определится, попадет «Локо» в плей-офф, или нет…

А теперь скажите, какой матч вы бы хотели посмотреть в прямом эфире? Унылое перекатывание мяча командами, которым ничего не надо, или битву за еврокубковую весну? На «Матч ТВ» решили, что первое предпочтительнее.

Статус команд

О том, насколько важны оба матча мы уже рассказали. Теперь давайте пройдемся по клубам, которые сегодня выйдут на поле.

Начнем с России – «Локомотив» и «Зенит». Первое и второе места турнирной таблицы во внутреннем чемпионате. Только вот показывать нам собираются игру второго места, а не лидеров первенства. Опять несправедливость какая-то получается…

Теперь о соперниках. Македонский «Вардар» - клуб, который занимает 299-ю строчку в рейтинге УЕФА, созданном на основе выступлений команды за последние пять лет. На другой чаше весов у нас «Копенгаген» - 44-я строчка. В прошлом сезоне датчане выступали в Лиге чемпионов, вылетели из группы, попали в Лигу Европы, пройдя до 1/8 финала, где наткнулись на «Аякс» - будущего финалиста. Вопросы?

Да и для «Зенита» эта игра скорее всего станет смотром резервистов. Вряд ли Роберто Манчини решит рисковать своими основными футболистами за три дня до матча чемпионата России против московского «Спартака»…

Поэтому повторим вопрос: «Матч ТВ», что с вами не так? Почему вы показываете в прямом эфире на всю страну «Зенит» вместо «Локомотива»?