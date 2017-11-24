– Выставка «Футбол Маркет» (30 ноября – 2 декабря), уже пятнадцатая по счету, пройдет в одно время с жеребьевой ЧМ-2018. Специально под нее подгадали?

– Конечно! Ведь в Москву съедется весь футбольный мир. Почему бы гостям не побывать на выставке, а на следующий день не отправиться в Кремль на жеребьевку?! «Футбол Маркет» пройдет в московском «Экспоцентре». Будет целая серия конференций.

– Центральной темой будет подготовка к чемпионату мира, не так ли?

– Да, будем много говорить о наследии ЧМ. Но не только. За последние годы немало копий было сломано в дискуссиях о роли агентов, об их взаимоотношениях с клубами. В рамках выставки пройдет рабочий семинар Transfer Market, на который со всего мира приедут агенты, включая, например, известного аргентинца Марсело Симоняна.

– На «Футбол Маркет» приедут представители португальской «Лейрии», которой владеет российский бизнесмен Александр Толстиков.

– Толстиков выступит на круглом столе, на котором сравним «Лейрию» с недавно созданным московским «Велесом». Обе команды частные, обе выступают в третьей лиге. Попробуем на их примере убедиться, что за такими клубами, рассчитывающими только на свои силы, а не на госбюджет, будущее.

– Многие в России думают иначе.

– Вот и обсудим тему! Интересный стенд будет у оргкомитета Катара-2022. Посмотрим, как у них идет подготовка к чемпионату мира, уже вызывающему очень много критики. И, думаю, никого не оставит равнодушным конкурс-экспозиция работ юных художников на тему «Футбол в искусстве».