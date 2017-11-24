«Зенит» – «Вардар» – 2:1

Соперник у «Зенита» был, прямо скажем, слабенький. Питерцы сразу прибрали инициативу в свои руки. Неплохо дополняли друг друга Полоз и Дзюба, которые не часто выходят на поле. После первого гола, который забил прекрасным ударом Полоз, казалось «Зенит» еще прибавит, но как-то напор спал. Хотя этим ребятам, и не только им, кого выпустил в основе Манчини, надо доказывать и доказывать. Потом забили еще один и на этом немного успокоились.

Хочу сказать вот о чем. Наши футболисты выходят на поле не с мыслями только об этом матче, они подспудно уже думают о следующей игре. Думаю, у некоторых игроков «Зенита» уже были мысли о предстоящей встрече со «Спартаком». А профессионал должен думать только о предстоящем матче вне зависимости от соперника.

«Локомотив» – «Копенгаген» – 2:1

«Локо» лидирует в чемпионате, потому что никогда ничего лишнего не отдает соперникам. Но с другой стороны, победы даются непросто – часто «Локо» выигрывает по 1:0. Как курочка по зернышку клюет. Но в еврокубке у «Локомотива» нет такого преимущества, не просто дается железнодорожникам эта европейская кампания. А со скандинавами играть всегда тяжело, они упорные. Ты его обведешь, а он опять тебя оббежит и вновь перед тобой вырастит. Но сейчас выиграли, немного дела свои подправили.

Мне очень нравится, как наладили взаимодействие Фарфан и Миранчук. Я уже говорил и еще раз повторю: мне очень импонирует, как Семин возродил Фарфана, которому уже 34 года. В следствие этого у «Локо» появился нападающий.