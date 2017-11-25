Сценарий

У Леонида Слуцкого уже было пять матчей подряд без побед. 0:0 в предыдущем туре с «Миллуолом» хоть и спровоцировал разговоры об отставке нашего тренера, был ближе к положительному: например, экспериментальная и неопытная оборона не пропустила, а самый стабильный игрок сезона вратарь Алан МакГрегор даже попал в символическую сборную тура.

Но вот после поражения 2:3 от «Бристоля» впечатления совсем паршивые.

«Халл» контролировал две трети игры: забили первыми на старте, логично добавили в начале второго тайма еще один мяч – после часа игры было преимущество в два мяча. Которые должно было обезопасить Слуцкого от главной болезни: пропущенных голов на последних минутах, из-за них в общем-то и болтается «Халл» на 20-м месте вместо как минимум середины таблицы. Но все повторилось, а с учетом преимущества в два мяча переживать это поражение гораздо больнее.

«Бристоль» забил трижды за двадцать минут, решающий мяч прилетел «Халлу» в привычный отрезок, на 89-й минуте.

Реакция

Сам Леонид Слуцкий, естественно, был максимально подавлен. Вместо привычных бодрых фраз и желания что-то объяснить, донести до журналистов и публики, главный тренер «Халла» был лаконичен и самокритичен.

– Если вы хотите узнать, насколько я разочарован – я на максимальном уровне, – сказал Слуцкий. – Анализировать матч очень трудно. Мы контролировали ход игры, но не владели стандартными положениями. Проиграли мы именно потому что не контролировали стандарты. Сложно выделить хоть что-то позитивное, это самая разочаровывающая игра в моей жизни.

Конечно же, теперь главный вопрос к самому Слуцкому: готов ли он к отставке. Леонид отвечает на него максимально адекватно.

– Сейчас для меня очень неприятное и болезненное время, не знаю про отставку, разговора про это с владельцами «Халла» у меня не было. Хотя шесть матчей подряд без побед – точно повод что-то поменять. Такое решение владельцев было бы нормальным по ситуации. Но это будет именно решение владельцев.

Выводы

Минусы ситуации Слуцкого очевидны: у него есть большая проблема, которую долгое время не получается решить, и это вредит всему. В том числе крадет результат, предварительно добытый на большей части времени матча. Не так обидно было бы проигрывать вчистую, гораздо более болезненно раз за разом по делу рассчитывать на очки и победы, а в итоге терять все на последних минутах.

Однако есть и плюсы: во-первых, Слуцкий не собирается уходить сам, об этом говорит его последняя фраза про решение владельцев. Будет воля начальства – других вариантов нет. Пока она не проявлена, надо спасать ситуацию. Леониду сейчас интереснее всего решать проблемы, бороться с трудностями и доказывать себе, а параллельно и потенциальным работодателям, что он обладает силой и стойкостью.

Во-вторых, несмотря на жесткие поражения и ужасную турнирную ситуацию – вместо борьбы за премьер-лигу «Халл» сейчас в четырех очках и двух позициях от зоны вылета – Слуцкий контролирует атмосферу в команде. По крайней мере в момент второго гола, когда все еще намекало на успех в этой встрече, автор мяча Джерод Боуэн первым делом побежал праздновать к главному тренеру, а потом туда же примчали другие игроки.

Пока это выглядит как парадокс: футболистам действительно нравится работать со Слуцким, хоть это и не конвертируется в командный успех. Однако здоровая вопреки обстоятельствам атмосфера в коллективе, вероятно, дополнительный важный иммунитет Леонида от увольнения.