«ПСЖ» выиграл у «Монако» и оторвался от ближайшего преследователя на девять очков.

КАНТОНА: «ПСЖ – МАЛЕНЬКИЙ КЛУБ»

На днях, рассуждая о полузащитнике «ПСЖ» Хавьере Пасторе, легендарный Эрик Кантона вскользь назвал парижский клуб маленьким. Красно-синие ответили великому соотечественнику в твиттере, а уже через несколько дней получили отличную возможность опровергнуть его заявление делом – «ПСЖ» приехал в гости к действующему чемпиону и главной сенсации сезона-2016/17 «Монако».

Однако хотя «Монако» и считается главным конкурентом парижского суперклуба, к началу встречи отставал от соперника в турнирной таблице на шесть полновесных очков, и лишь победа могла помочь монегаскам всерьез вступить в чемпионскую гонку. У букмекеров же несомненным фаворитом считались гости.

Подопечные Эмери с первых минут принялись оправдывать доверие, но Килиан Мбаппе и Юлиан Дракслер не попали в пустые ворота.

БЕЗЗУБЫЙ ПРЕССИНГ «МОНАКО»

Леонардо Жардим практикует в «Монако» сверхатакующий футбол – активный прессинг, начинающийся от штрафной соперника, вкупе с быстрыми вертикальными контратаками. Не отказался он от своего привычного стиля и в матче против фаворита. Однако для гостей это не стало сюрпризом, и они умело выходили из-под прессинга, уверенно сохраняя контроль над мячом. Монегаски заставили соперника прижаться к своей штрафной, однако отобрать мяч так и не смогли.

Красно-синие не без труда переходили середину поля, но каждая полноценная вылазка несла серьезную угрозу. Так произошло и на 19-й минуте, когда парижане добрые две трети атаки владели мячом на своей половине поля. Однако стоило им преодолеть рубикон, и оборона хозяев растерялась, наблюдая со стороны, как Адриен Рабио и Юлиан Дракслер выводят Эдинсона Кавани на удар. Промазать с линии вратарской уругваец не имел права.

К чести хозяев, пропущенный мяч их не сломил. Они, играя в обороне очень компактно, продолжили активно прессинговать защитников, заставляя соперника ошибаться. Однако кроме двух штрафных в довольно опасной близости от ворот Альфонса Ареола ничего не добились.

Парижане тоже не стремились рисковать, предпочитая контроль мяча, пока за дело не взялись Мбаппе и Дракслер. Первый совершил перехват и отдал налево партнеру, второй обыграл Алмами Туре и пробил низом точно в дальний угол – Даниэль Субашич чудом дотянулся до мяча и спас партнеров.

ЖАРДИМ ПЕРЕИГРАЛ САМОГО СЕБЯ

Эмери в перерыве внес косметические изменения, и этого оказалось достаточно, чтобы гости в начале второго тайма буквально разорвали оборону соперника. Сначала красно-белых спасла штанга, затем Субашич не дал Мбаппе себя перебросить, но и он был бессилен, когда Неймар бил пенальти после фола Туре на бразильце в собственной штрафной. 0:2 - и все в этом матче стало ясно.

Ход игры требовал от Жардима кардинальных изменений, и португальский специалист не заставил себя ждать. Крайние защитники Андреа Раджи и Туре в атакующей фазе игры стали подниматься в среднюю линию, оставляя таким образом в обороне только центрбеков Жемерсона и Камила Глика.

На 62-й минуте Раджи вообще сменил атакующий полузащитник Рони Лопеш, спустя еще пять минут вместо незаметного Юри Тилеманса Жардим выпустил более склонного к атаке Рашида Геззаля. 43-летний специалист пошел ва-банк, а игра пошла без центра поля.

А в это время на скамейке «ПСЖ» томились Анхель Ди Мария и Хавьер Пасторе…

«ПРЕДАТЕЛЬ» МБАППЕ

«Монако» заметно прибавил в атаке, зато в обороне оставил множество свободных зон и, образно говоря, едва не подорвался на собственной мине. Мбаппе обязан был оформлять хет-трик и в том, что этого не произошло, должен винить лишь себя. Как не вспомнить, что прошлый сезон он играл в «Монако» и переехал в столицу Парижа прошедшим летом.

Более того, юный талант оказался на пути мяча после удара Жоау Моутинью за 10 минут до окончания основного времени матча, и транзитом от головы нападающего снаряд опустился за спиной Ареола. В монегасках проснулась надежда на спасение, но парижане умело засушили игру и, несмотря на все старания соперника, уверенно довели матч до победы.

Таким образом, подопечные Эмери довели отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков и убедительно ответили великому в прошлом полузащитнику Кантона делом.