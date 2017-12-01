К дню жеребьевки, которая состоится 1 декабря в Москве, мы расскажем о каждой из национальных сборных, получивших право играть в России. Новый герой – сборная Сенегала.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫПОЧТИ В ПОЛУФИНАЛЕ

Несмотря на то что сенегальцы всегда были одной из сильнейших сборных своего континента, с попаданиями на чемпионат мира у них всегда возникали большие проблемы. Сенегал участвовал в отборах с 1966 года, но впервые попал на мировое первенство только в 2002 году. Но зато как попал!

«Львы» начали турнир с минимальной победы над действующими чемпионами мира из Франции, продолжили двумя ничьими с Данией (1:1) и Уругваем (3:3). В 1/8 финала попались шведы с великолепным Хенриком Ларссоном. Лидер скандинавов забил уже на 11-й минуте, но сенегальцы не только отыгрались, но и вырвали победу во втором экстра-тайме. Оба мяча забил Камара, который потом еще долго играл в АПЛ. Выход в четвертьфинал стал самой громкой сенсацией той стадии, а ведь африканцы могли забраться и в полуфинал! Но им этого не позволили турки, которые обыграть наших героев в основное время не смогли и сделали это в дополнительное.

Казалось, теперь уж сенегальцы станут постоянными участниками мировых форумов, но нет. Следующие два отбора сложились для «львов» неудачно – чемпионат мира в России станет для них всего лишь вторым мировым первенством в истории.

ПУТЬ НА ЧМ-2018

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПЕРЕИГРОВОК

На последнем Кубке африканских наций Сенегал показал очень интересный атакующий футбол, поэтому изначально считался одним из фаворитов отбора на ЧМ. И не зря: «львы» действительно оказались сильнее Буркина-Фасо, Кабо-Верде и ЮАР. С последними, кстати, Сенегал провел на один матч больше, чем должен был. Дело в том, что их поединок переиграли из-за предвзятого судейства в пользу ЮАР. Злые языки уверены, что в ФИФА такое решение приняли только из-за ее генерального секретаря Фатмы Самура, уроженки Сенегала.

Теории заговора строить не хочется, но судейство в матче Сенегала против ЮАР действительно было очень предвзятым, а главного арбитра той встречи пожизненно отстранили от футбольной деятельности.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

САДИО МАНЕ

В сборной Сенегала есть человек, который побил рекорд Робби Фаулера, державшийся более 20 лет. Речь о самом быстром хет-трике в истории чемпионатов Англии. В 2015-м Мане выступал за «Саутгемптон» и забил три мяча за 2 минуты 56 секунд.

Вообще европейскую карьеру Садио начал во французском «Метце», где провел всего сезон и переехал в Австрию. В «Ред Булле» полузащитник забил 31 мяч за два сезона и уехал в АПЛ.

Сейчас сенегалец – один из лидеров «Ливерпуля». Со своей техникой и быстротой мышления Мане мог стать одним из лучших футболистов мира, но есть две причины, почему это не так. Во-первых, постоянные травмы, из-за чего его часто называют хрустальным. Во-вторых, скверный характер: Садио частенько сносит крышу прямо на поле. Отсюда и много карточек и дисквалификаций.

ТРЕНЕР

Алью СИССЕ, 41 год, Сенегал

Тренер сенегальцев – один из тех, кто 15 лет назад играл на чемпионате мира и побеждал французов. Тогда Сиссе выключил из игры Давида Трезеге и Тьерри Анри, а сейчас попытается снова сотворить сенсацию в роли тренера.

У бывшего защитника очень скромный тренерский опыт: начинал карьеру Алью в любительском французском клубе «Луан Куизо», а в 2012-м вошел в штаб сборной. Через три года Сиссе стал главным тренером и сразу вывел сенегальцев на чемпионат мира.

ДОСТИЖЕНИЯ:

2 участия в финальной стадии чемпионатов мира. Лучший результат – 1/4 финала (2002)

14 участий в финальной стадии Кубка Африканских наций. Финалист турнира (2002)

Четвертьфиналист Олимпиады (2012)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Маврикий, 9:0, Дакар, 9.10.2010

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Чехословакия, 0:11, Прага, 2.11.1966

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ:

Анри Камара – 99 игр

Роже Менди – 87 игр

Тони Силва – 83 игры

Жюль Боканде – 73 игры

Ламине Диатта – 71 игра

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ:

Анри Камара – 29 мячей

Эль-Хадж Диуф – 24 мяча

Мамаду Ньянг – 20 мячей

Жюль Боканде – 20 мячей

Мусса Соу – 18 мячей (продолжает выступления)

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

Не встречались

ТРЕНЕР:

Алиу Сиссе, 41 год.

Играл на позиции защитника. Выступал за «Лилль», «Седан», «Пари Сен-Жермен», «Монпелье», «Бирмингем», «Портсмут» и «Ним». В 2002-м был капитаном сборной Сенегала на чемпионате мира (в матче открытия сенегальцы обыграли действующего чемпиона Францию со счетом 1:0). Всего за сборную провел 35 игр. Один из тех, кто не забил послематчевый пенальти Камеруну в финале Кубка Африканских наций-2002. В тренерской карьере работал только с сборными Сенегала различных возрастов. Национальную сборную тренирует с 2015-го года (в 2012-м провел один матч в статусе и.о. главного тренера). Всего провел 25 игр (В16, Н6, П3). Помощниками Сиссе работают три других участника ЧМ-2002 – Тони Силва, Омар Даф и Ламине Диатта.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»):

Альфред Гомис (5.09.1993, СПАЛ, 1,8 млн евро) - Юссуф Сабали (5.03.1993, «Бордо», 4,5 млн евро), Калиду Кулибали (20.06.1991, «Наполи», 30 млн евро), Салиф Сане (25.08.1990, «Ганновер», 5 млн евро), Ламине Гассама (20.10.1989, «Аланьяспор», 1,5 млн евро) – Шейху Куяте (21.12.1989, «Вест Хэм», 12 млн евро), Альфред Н’Диай (6.03.1990, «Вулверхэмптон», 5 млн евро), Идрисса Гуйе (26.09.1989, «Эвертон», 18 млн евро) – Кейта Бальде (8.03.1995, «Монако», 25 млн евро), Диафра Сахо (24.12.1989, «Вест Хэм», 10 млн евро), Садио Мане (10.04.1992, «Ливерпуль», 50 млн евро)

162,8 МЛН ЕВРО – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОРИЕНТИРОВОЧНОГО СТАРТОВОГО СОСТАВА.