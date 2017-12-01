Новый герой – сборная Туниса.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ

Может ли кто-то из читателей с ходу назвать хотя бы парочку претендентов на роль главной звезды сборной Туниса? Признайтесь честно, что нет. Тунис и не обладал никогда звездами мирового уровня, но при этом почти всегда оставался одной из самых конкурентоспособных команд Африки. Такой вот парадокс.

В активе «Орлов Карфагена», таково прозвище этой сборной, одна победа в розыгрыше Кубка Африки в 2004-м, несколько призовых мест, и вот уже пять выходов в финальную стадию чемпионатов мира. Правда, дальше группового этапа тунисцы ни разу не пробирались, а свою первую и пока последнюю победу в матче чемпионата мира одержали еще в 1978 году, на дебютном турнире. Последующие выступления уложились в период с 199 по 2006 год и неизменно завершались одной ничьей и двумя поражениями. Сейчас команда и вовсе переживает смену поколений. Завершил международную карьеру Иссам Джемаа, за последнее десятилетие успевший стать с 33 мячами лучшим бомбардиром в истории сборной. Еще раньше повесил бутсы сборной на гвоздь, пожалуй, самый знакомый российским любителям футбола тунисец – Селим Бенашур, выступавший за казанский «Рубин».

Нынешние игроки в Россию не едут, а выступают за достаточно скромные по европейским меркам клубы, большинство и вовсе – в чемпионате Туниса, турнире сильном, но только по континентальным меркам. Но, может, оно и к лучшему, ведь главной проблемой африканских сборных во все времена была дисциплина, а игроки нынешнего созыва хорошо знакомы друг с другом и полны оптимизма.

ПУТЬ В РОССИЮ НА ЧМ-2018

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

Для Туниса путь в Россию получился не слишком громким, без ярких побед и скандалов, но и без провалов. Отборочная кампания команды началась со второго этапа – раунда плей-офф. Странам с более высоким рейтингом ФИФА здесь достаются сборные с более низким рейтингом, поэтому сенсации редки. Мавритания хотя и упиралась как могла, но все же была дважды бита Тунисом с одинаковым счетом 2:1. В третьем раунде, решающем групповом этапе, Тунис попал в группу А вместе со сборными ДР Конго, Ливии и Гвинеи. Не самый сложный квартет, но ведь так же думали и соперники Туниса. Поэтому легкой прогулкой этот цикл для команды не стал. Да, четыре победы и две ничьи, но при этом почти все игры сложились для Туниса непросто, даже разгром Гвинеи на выезде. Тогда до 75-й минуты счет был равным. Ну а решающий матч состоялся в четвертом туре в Киншасе. Конголезцы в присутствии 80 тысяч зрителей повели 2:0, однако Тунис ударно провел концовку и сумел сравнять счет. Это позволило северянам удержать единственного конкурента на безопасном расстоянии. По ходу отбора, после провала на Кубке Африки, Тунис пережил смену главного тренера. Пост поляка Хенрика Касперчака занял местный специалист Набиль Маалул, и, кстати, до сих пор остается непобедимым.

ГЛАВАНЯ ЗВЕЗДА: АЙМЕН АБДЕННУР

И все-таки один игрок сборной Туниса выступает на уровне Лиги чемпионов или Лиги Европы. На этого центрального защитника нынешним летом претендовал питерский «Зенит», суливший бывшему игроку «Монако» сказочные условия – годовую зарплату в размере 2,2 млн евро. Однако Абденнур в последний момент отказался от переезда в Россию, уже после медосмотра, и в итоге вернулся на южное побережье Франции. Но уже не в «Монако», а в «Марсель», клуб из города с огромной тунисской диаспорой, и бешеной популярностью в самом Тунисе. Правда, 28-летнего Абденнура в последнее время одолевают травмы, из-за которых он далеко не всегда проходит в состав. Но нет сомнений в том, что мощный высокий защитник с хорошим отбором и первым пасом будет полезен как «Марселю», так и сборной Туниса. Надо только подлечить все травмы.

Достижения:

4 участия в финальной стадии чемпионатов мира. Дальше группового этапа не проходила.

Победитель Кубка африканских наций (2004).

4 участия в футбольном турнире Олимпиады.

1 участие в Кубке конфедераций (2005).

Крупнейшая победа:

Тайвань, 8:1, Рим, 18.08.1960.

Того, 7:0, Тунис, 7.01.2000.

Малави, 7:0, Тунис, 26.03.2005.

Джибути, 8:1, Радес, 12.06.2015.

Крупнейшее поражение:

Венгрия, 1:10, Будапешт, 24.07.1960.

Рекордсмены-игроки:

Садок Сасси – 116 игр.

Радхи Жаиди – 105 игр.

Халед Бадра – 97 игр.

Халед Бен-Яхья – 95 игр.

Кайес Годбан – 95 игр.

Рекордсмены-бомбардиры:

Иссам Джемаа – 36 голов.

Франсильедо Сантос – 21 гол.

Адель Селлими – 20 голов.

Фаузи Руисси – 18 голов.

Мохаммед Махжуби – 17 голов.

Игры с СССР/Россией:

В0, Н0, П2, разница мячей 0-5.

20.03.1977. Тунис. 0:3 (Максименков, 27, Ловчев, 58, Онищенко, 90).

5.06.2002. Кобе. 0:2 (Титов, 59, Карпин, 64).

Тренер: Набиль Маалул, 55 лет. Играл на позиции полузащитника в клубах Туниса (7-кратный чемпион страны) и Саудовской Аравии, 2 сезона (1989–1991) провел в немецком «Ганновере» (28 игр, 2 гола). За сборную Туниса сыграл 74 матча, забил 11 мячей. В качестве тренера работал ассистентом Роже Лемерра во время победного для Туниса Кубка африканских наций. В 2011-м с клубом «Эсперанс ден Тунис» оформил «требл» – выиграл чемпионат и кубок страны, а также африканскую Лигу чемпионов. Впервые возглавил сборную 14 февраля 2013-го, но уже в сентябре ушел в отставку. В 2014–2017 годах тренировал сборную Кувейта. Вновь возглавил Тунис в марте 2017-го и вывел его на чемпионат мира-2018.

Оптимальный состав:

Аймен Матлухти (14.09.1984, «Этюаль дю Сахель», 750 тысяч евро) – Али Маалул (1.01.1990, «Аль-Ахли», Египет, 1 млн евро), Аймен Абденнур (6.08.1989, «Марсель», 6 млн евро), Сиям Бен-Юссеф (31.03.1989, «Касымпаша», 1,25 млн евро), Хамди Наггез (28.10.1992, «Этюаль дю Сахель», 1,1 млн евро) – Анис Бадри (18.09.1990, «Эсперанс», 900 тысяч евро), Мохамед Бен-Амор (3.05.1992, «Этюаль дю Сахель», 1,1 млн евро), Ферхани Сасси (18.03.1992, «Эсперанс», 1,5 млн евро) – Юссуф Мсахи (28.10.1990, «Аль-Духаиль», Катар, 3 млн евро), Таха Хенниси (6.01.1992, «Эсперанс», 1 млн евро), Бассем Срарфи (25.06.1997, «Ницца», 1,25 млн евро).

Общая стоимость: 18,85 млн евро.