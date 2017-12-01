«Советский спорт» – о команде Идову и Оби Микела.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ЗОЛОТЫЕ «СУПЕРОРЛЫ»

Примерно с конца 70-х сборная Нигерии стала серьезной силой в Африке. Незадолго до этого государству было явно не до футбола: бушевала гражданская война, не обошлось и без политических переворотов. Но затем наступило относительное (по африканским меркам) спокойствие, и страна вырастила поколение ярких футболистов, которые выиграли Кубок Африки-1980, а затем еще трижды доходили до финала.

Но всемирную известность нигерийцы получили в 1994-м в США, когда покорили нейтральных болельщиков потрясающим силовым футболом. Более того, Нигерия-94 для многих – одно из ярчайших футбольных впечатлений детства. Дебютный матч на ЧМ завершился разгромом Болгарии, которая впоследствии дошла до полуфинала. Мир тогда облетели кадры рыдающего в створе ворот Йекини: гренадер после гола не сдержал эмоций. В 1/8 финала Нигерия попала на Италию, которая показывала куда менее яркий футбол, зато имела в составе волшебника Баджо. Нигерия вела 1:0 до 88-й минуты, но Баджо сначала сравнял счет, а в овертайме забил победный мяч.

Но те «суперорлы», в составе которых выделялись Амокачи, Амунике, Окоча и Олисе, не думали останавливаться. Два года спустя там же, в США, стали олимпийскими чемпионами, повергнув по пути к золоту Бразилию и Аргентину. Именно то поколение так и осталось самым ярким, сенсационным и запоминающимся.

КАК ПРОШЛИ НА ЧМ-2018

В «ГРУППЕ СМЕРТИ» БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

ЧМ в России станет для Нигерии шестым в истории. За последние 25 лет пропущен только ЧМ-2006. В Россию нигерийцы отобрались уверенно. Во втором раунде – победа над скромной сборной Свазиленда по сумме двух матчей (0:0, 2:0). А вот в третьем, решающем раунде им досталась «группа смерти». Судите сами: Камерун, Алжир – одни из лидеров континентального футбола, и вечно талантливая Замбия, пять лет назад выигравшая очень молодой командой Кубок Африки. В такой суровой компании Нигерия держалась собранно и стабильно, так и не позволив никому себя обыграть даже после завоевания путевки в Россию. Камерунцев сразил ничейный вирус, а Алжир, который так солидно выглядел на чемпионате мира в Бразилии, в этот раз провалился.

В составе нигерийцев выделялась группа мастеров, прошедшая суровую закалку в АПЛ. Тут и Мозес, и Игало с Ихеаначо, и, конечно, Микел. На вторые роли в нынешней сборной отодвинулись игроки, хорошо знакомые российским любителям футбола – Муса и Оланаре. Они вполне могут попасть в итоговую заявку на ЧМ и приехать в Россию, но, видимо, в качестве резервистов.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

ДЖОН ОБИ МИКЕЛ

Незаметный герой на поле и вне его, редкий для африканца образец стабильности и профессионализма. Провел 10 сезонов в «Челси» на пике трофейной активности клуба и оставался актуальным игроком для любого тренера, а их в «Челси» сменилось более десятка.

Не менее важным и нужным все эти годы центральный полузащитник оставался и в сборной. В нынешнем составе Джон провел больше всех матчей, уже более 80, и, учитывая, что ему всего 30 лет, вполне может замахнуться на национальный рекорд (ныне этот показатель усилиями сразу двух игроков замер на отметке 101 матч).

В сборной Микел заслуженно носит 10-й номер. Представлял страну на крупнейших континентальных и международных турнирах. В 2013-м Нигерия выиграла с ним Кубок Африки, а год спустя – бронзу на Олимпиаде.

Еще один любопытный факт. Мы столько лет называли его Джон Оби Микел, но Микел – это не фамилия игрока, а часть имени Джон Майкл. После одного из юношеских чемпионатов, где его ФИО исковеркал представитель федерации футбола Нигерии, подававший заявку на турнир, он и стал на долгие годы Микелом. Что, впрочем, не мешало ему все это время оставаться одним из лучших центральных хавбеков мирового футбола.

ДОСТИЖЕНИЯ

6 участий в финальной стадии чемпионатов мира. Лучший результат – 1/8 финала (1994, 1998, 2014)

3-кратные победители Кубка Африканских наций (1980, 1994, 2013)

2 участия в Кубке конфедераций. Лучший результат – 4-е место (1995)

Олимпийский чемпион (1996)

КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА:

Бенин, 10:1, Лагос, 28.11.1959

КРУПНЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ:

Гана, 0:7, Аккра, 1.06.1955

РЕКОРДСМЕНЫ-ИГРОКИ

Венсан Энеяма – 101 игра

Джозеф Йобо – 101 игра

Нванкво Кану – 86 игр

Мудаширу Лаваль – 86 игр

Джон Оби Микел – 82 игры (продолжает выступления)

РЕКОРДСМЕНЫ-БОМБАРДИРЫ

Рашиди Йекини – 37 голов

Сегун Одегбами – 22 гола

Якубу Айегбени – 21 гол

Икечукву Уче – 19 голов

Обафеми Мартинс – 18 голов (продолжает выступления)

ИГРЫ С СССР/РОССИЕЙ

Не встречались

ТРЕНЕР

Гернот РОР (Германия), 64 года

Начинал карьеру в «Баварии», за которую сыграл всего 6 матчей. Еще сезон провел в «Вальдхофе» (Мангейм), два – в «Киккерсе» (Оффенбах). После этого уехал во Францию, где 12 сезонов отыграл за «Бордо» (352 матча, 13 мячей). В «Бордо» же и начал тренерскую карьеру в 1990 году. В 1996-м вывел в финал Кубка УЕФА, где уступил «Баварии» (0:2 и 1:3). Затем возглавлял «Кретей», «Ниццу», «Янг Бойз» и «Аяччо». В 2008-м впервые отправился в Африку, где работал с тунисским «Этюаль дю Сахель». С 2010-го переключился на работу со сборными: тренировал Габон, Нигер, Буркина-Фасо, а теперь Нигерию.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

(ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА»)

Икечукву Эзенва (16.10.1988, «Ифеаньи Уба», Нигерия. 50 тысяч евро) – Элдерсон Эчьежиле (20.01.1988, «Сивасспор», 1 млн евро), Леон Балогун (28.06.1988, «Майнц», 2 млн евро), Вильям Троост-Эконг (1.09.1993, «Бурсаспор», 1 млн евро), Абдуллахи Шеху (12.03.1993, «Анортосис», 600 тысяч евро) – Огенью Онази (25.12.1992, «Трабзонспор», 4 млн евро), Джон Оби Микел (22.04.1987, «Тяньцзин Теда», Китай, 6 млн евро), Вильфред Ндиди (16.12.1996, «Лестер», 14 млн евро) – Ахмед Муса (14.10.1992, «Лестер», 17 млн евро), Виктор Мозес (12.12.1990, «Челси», 18 млн евро) – Келечи Ихеаначо (3.10.1996, «Лестер», 15 млн евро)

78,65 МЛН ЕВРО – ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАРТОВОГО СОСТАВА