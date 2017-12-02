Почему Кузяев? Он крайний что ли?

После побед «Спартака» и ЦСКА над «Арсеналом» и «Тосно» соответственно «Зенит» оказался на четвертой строчке. Ниже трех московских команд. А еще месяц назад команда Роберто Манчини была второй и слегка отставала от «Локомотива», «Спартак» и вовсе был в семи очках. Теперь победа над «Уралом» может только вернуть «Зенит» на второе место и позволит незначительно опередить ЦСКА и «Спартак».

Уральцы впервые на стадионе «Санкт-Петербург» со времен скандального матча-открытия, когда были удалены Роман Емельянов, Роман Павлюченко и Эрик Бикфалви, а президент гостей Григорий Иванов после матча изливал душу журналистам. С тех пор «Урал» прилично изменился: Павлюченко в команде давно нет, за креатив в атаке отвечает воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев, а за разрушение игры соперника – камерунец Эрик Бумаль. Неизменно одно – Бикфалви вновь заканчивает матч досрочно: в прошлый раз из-за удаления, а в этот раз из-за мышечной проблемы. Уже на пятой минуте румына сменил Владимир Ильин.

А на шестой «Урал» забил. Далер Кузяев сфолил на фланге, Николай Димитров навесил в центр штрафной, а Эмануэль Маммана коленом направил мяч в свои ворота.

Несчастный случай? Нет, скорее очень странная ошибка Роберто Манчини при выборе состава на игру.

Сначала «Зенит» выложил вот такую графику.

Ничего необычного: бросилось в глаза только возвращение Доменико Кришито в центр обороны и отсутствие в заявке Андрея Лунева, который начал тренироваться в общей группе.

Но Манчини удивил всех. И, в первую очередь, своих игроков. Непонятно зачем, но на месте правого защитника у петербургской команды играл не Юрий Жирков, а Далер Кузяев. Почему тренер предпочел Кузяева, а не Игоря Смольникова? При этом, в обойме Манчини есть Александр Анюков, который по каким-то странным причинам вообще не тренируется в команде, Дмитрий Богаев, который после возвращения из «Тосно» играет только за «Зенит-2». Объективные причины только у Дениса Терентьева – он в середине недели получил по лицу во время автомобильного конфликта. И, скорее всего, выбыл до конца года.

У Кузяева есть опыт игры на правом фланге: половину сезона в «Тереке» он провел именно в обороне, но на первых минутах Далер просто не понимал, что ему нужно делать. Все забегания Кузяев делал как-то не вовремя, не успевал при переходе из обороны в атаку, а в защите часто фолил. В концовке тайма Далер привык, но зачем было тратить этот тайм на адаптацию? Более того, во втором тайме Манчини все-таки поменял Жиркова и Кузяева местами. Эксперимент можно считать неудачным?

Ошибка Карасева

Удивил и Александр Тарханов, который после травмы Бикфалви выпустил не Артема Фидлера или Георгия Чантурию, а второго нападающего Ильина. Играть против «Зенита» в два форварда может себе позволить не каждая команда в РФПЛ. Тарханов рискнул.

Кстати, уже второй матч подряд в основе выходить Игорь Портнягин, который не забивает в чемпионате России уже полтора года. Последний раз – в мае 2016 года еще за «Рубин». Но голевое чутье форвард не потерял, правда оно сработало не в самое удачное время: Леандро Паредес навесил с фланга, а Портнягин опередил Бранислава Ивановича и забил в ближний угол ворот Ярослава Годзюра.

Но самую главную ошибку первого тайма совершил не Портнягин, а судья Сергей Карасев. На 45 минуте Димитров сбил в своей штрафной Доменико Кришито. Судья фол не увидел, что привело в бешенство итальянца. В следующем эпизоде жестко у штрафной сыграли против Кокорина. И в этот момент у капитана сине-бело-голубых просто сорвало крышу: Кришито рванул к судье и начал кричать так громко, что слышно было даже на самых высоких временных трибунах, куда «Зенит» впервые в сезоне продавал билеты.

Карасев не выдержал и показал Кришито карточку. Сначала красную. Но моментально признал свою ошибку и исправил ее на желтую.

Сергею надо быть повнимательнее – с такими оплошностями можно и мимо чемпионата мира пролететь.

Решающий Полоз

Мимо мирового первенства уже точно главный бомбардир прошлогоднего «Урала» Владимир Ильин. Год назад он реально претендовал на статус форварда сборной, но сейчас до него очень далеко. Более того, у нападающего уральцев есть проблемы с дисциплиной. На 75 минуте при счете 1:1 Ильин здорово открылся в чужой штрафной, но так и не получил пас от болгарина Димитрова. После этого у Владимира, как сейчас модно говорить в интернете, «бомбануло». Он со спины накинулся на партнера и толкнул его в спину. Конфликт быстро погасили игроки «Урала», а Ильин получил желтую. Вообще, Карасев дал очень много карточек: вышло семь за матч. Самая главная – Ерохину, который теперь пропустит матч против «Ахмата». Самая бессмысленная – Кокорину. Александр решил отпраздновать гол снятой футболкой. Исход матча решила удачная замена Манчини: он выпустил Полоза, и именно Дмитрий сделал голевую передачу через все поле на Кокорина.

Еще через пару минут после гола Александр должен был забивать еще раз, но еще один отличный пас Полоза голевым не стал.

Свой единственный шанс на спасение «Урал» не использовал: Ильин вошел с мячом чуть ли не во вратарскую, но пожадничал и не отдал передачу. С чем боролся, на то и напоролся.

2:1, очень сложная победа «Зенита», который вернул себе второе место.