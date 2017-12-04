Такие специалисты, как Леонид Слуцкий долго без работы оставаться не могут. Где же окажется экс-тренер сборной России?

Леонид Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера английского клуба «Халл Сити». Нет смысла оглядываться в прошлое и посыпать голову пеплом. Мы уверены, что Леонид Викторович уже смотрит в будущее и остается открытым новым предложением. Вопрос только: откуда они последуют?

«Советский спорт» пытается предположить, где может оказаться Леонид Слуцкий после неудачного завершения работы в английском Чемпионшипе.

«Краснодар» - 65%

Самый вероятный вариант продолжения карьеры для Слуцкого на данный момент – «Краснодар». Не секрет, что в Англию Леонид Викторович уезжал, имея на руках предложение от владельца быков Сергея Галицкого. Но на тот момент тренер хотел попытать счастья за рубежом. Не сложилось. Возможно, настало время возвращаться на родину.

А тут, как назло, у «Краснодара» дела идут не так, как хотелось бы. Вот уже которую неделю только и говорят, что о возможной отставке Игоря Шалимова. Вполне возможно, что это произошло бы еще вчера, если бы быки не смогли отыграться со счета 0:2 и вырвать победу у «Ахмата» на своем поле. Позиции тренера после этого как минимум не ослабли. Завершать футбольную «осень» клуб будет выездным матчем с «Амкаром», в котором необходимо побеждать. В случае такого исхода отставки Шалимова Слуцкому придется подождать.

«Зенит» - 17%

Второй российский клуб уровня Слуцкого, позиции тренера в котором выглядят не так прочно, как тому хотелось бы – питерский «Зенит» с Роберто Манчини во главе. Потратив 85 миллионов евро на трансферы в летнее окно, итальянец показывает результат хуже, чем был в прошлом году у команды при Мирче Луческу. Вполне логично было бы предположить, что такая ситуация не может устраивать руководство клуба. Но затраченные средства могут и задержать Манчини в клубе – уж слишком много в него вложили, чтобы выгонять после первого же сезона.

Покинуть «Зенит» Манчини может и по собственному желанию. Для этого достаточно приглашения от итальянской федерации футбола. Роберто уже заявил, что с радостью примет предложение возглавить национальную команду, если таковое поступит.

В обоих случаях явный кандидат из числа российских тренеров на работу в «Зените» - Леонид Слуцкий. О том, что он может возглавить «Зенит» начали говорить еще прошлой осенью. Вот только, в последнее время в сине-бело-голубом клубе отдают предпочтение исключительно иностранным тренерам.

«Челси»- 12%

Ни для кого не секрет, что Леонид Слуцкий в Англии находится, так сказать, под протекцией владельца «Челси» Романа Абрамовича. Миллиардер помог ему найти работу в команде из Чемпионшипа, он же поддерживал тренера на протяжении всего его пребывания на Туманном Альбионе. Проскакивала даже информация, что Слуцкому предложили должность в лондонском «Челси».

Сейчас никто, конечно, не говорит о том, что Леонид Викторович станет главным тренером «аристократов». Речь идет о более скромном посту в английском клубе. Еще перед тем, как возглавить «Халл Сити», Слуцкого сватали на пост аналитика в штабе команды Романа Абрамовича. Так почему бы не вернуться к этому варианту. И Роман Аркадьевич будет спокоен за судьбу своего подопечного, и Слуцкий получит, хоть и отдаленную, но перспективу когда-нибудь стать главным тренером английского гранда.

Восточная Европа – 5,99%

Еще один вполне достойный вариант – продолжение карьеры в одном из клубов Восточной Европы, где российские тренеры находятся на вполне хорошем счету. Почему бы Слуцкому не попросить своего агенту присмотреть себе вариант, скажем. В Чехии, Польше или даже Болгарии? Станиславу Черчесову нечто подобное помогло встать у руля сборной России, с которой он летом попытает счастья на домашнем чемпионате мира.

Другой вопрос – нужно ли это самому Слуцкому? В Восточной Европе платят мало. Перспектив возглавить сборную России после неудачного опыта в 2016 году у него не так и много. Уехать покорять топ-клубы Западной Европы из условной Болгарии или Польши – еще меньше. Так зачем в это ввязываться, если не сегодня-завтра обязательно появится предложение в России?

Сборная Австралии – 0,01%

Последним в нашем списке идет вариант «сказочный» во всех смыслах этого слова – сборная Австралии.

Сказочный он, в первую очередь потому что маловероятен. Австралия, которая летом сыграет на чемпионате мира в России, рассматривает на вакантный пост таких наставников, как Гус Хиддинк и Юрген Клинсман. Что же должно произойти, чтобы в один ряд с ними встал Леонид Слуцкий?

Сказочным этот вариант является и для самого российского тренера. Это что же за волшебницу-крестную надо иметь, чтобы после увольнения из «Халл Сити» получить предложение от команды, пробившейся в финальную часть чемпионата мира по футболу? Мечта, сказка!

С другой стороны у Слуцкого есть все, чтобы возглавить Австралию: язык он знает, опытом работы в сборной обладает, на российских полях уже работал… Да и выйти нужно из группы с Францией, Данией и Перу – не самая сложная задача. Зато представьте, как сборную Австралии будут поддерживать у нас в стране на ЧМ-2018, если ее возглавит российский тренер.