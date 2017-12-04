Помните, как Леонид Слуцкий выигрывал с ЦСКА чемпионат за чемпионатом, а фанаты армейского клуба устраивали акции недоверия тренеру? Не поверите, но после отставки Леонида Викторовича с поста наставника английского «Халл Сити», находящегося на 20-м месте первой английской лиги, сожалеют о его уходе и желают тренеру удачи.

«Советский спорт» изучил комментарии болельщиков «Халла» и простых англичан под новостями об отставке Слуцкого в английских СМИ, а также реакцию фанатов на сообщение об официальном решение с социальных сетях.

Tyler Brown: Действительно сочувствую человеку. Спасибо, Леонид! Ты делал все что мог, но это все без толку, если во главе стоят Аламы.

😢 Feel for the man I really do, thank you Slutsky you tried your best, could never do any right with the Allams in charge, #ALLAMSOUT — Tyler Brown (@TylerBrowny2002) December 3, 2017

Chzalad: Замечательный парень и я уверен, что у него есть все возможности, чтобы стать великим. Но с этими уродами во главе у него изначально не было ни единого шанса. Рад, что он ушел раньше, чем эта работа его не убила.

Lovely bloke and I'm sure he has the ability to be a great manager but with those wankers in charge he never stood a chance, glad he got out before it killed the poor man — chzalad (@chzalad) December 3, 2017

Sharps: Мы могли бы нанять Гвардиолу, но все равно играли бы также отвратительно, как и сейчас.

Just about to write the same, guardiola could come to us and we would still be shite whilst they are here — sharps (@mattysharp1808) December 3, 2017

Mark: Этот парень слишком мил для футбола. Как тренер, он мне нравился. Но он чувствует себя немного не в своей тарелке, когда ситуация становится напряженнее. Уверен, что каждый фанат «Халл Сити» желает ему всего лучшего.

The guy is too nice to be in Football. Loved him as a bloke but way out of his depth when the going got tough. I,m sure every fan of the HULL CITY wishes him well and who can be really that surprised we are on our 5th manager in 18 months with those 2 clowns in charge? UTT AO — Mark (@J0ePublic) December 3, 2017

Chris Bell: Спасибо, Леонид! Это не твоя вина. Ты бы показал хороший результат, если бы командой управляли те, кому до нее есть дело.

Thank you Leonid. It is not your fault. If we had proper owners who cared you would have done well! — Chris Bell (@chrisbellradio) December 3, 2017

Andy Foxhall: Всего хорошего, босс! Настоящий джентльмен.

All the best Boss. A true gentleman pic.twitter.com/hz9akitqd7 — Andy Foxhall (@FOXY913) December 3, 2017

Mike Statham: Абсолютно приятный человек и глоток свежего воздуха в дни такой турбулентности. Сожалею, что у него не получилось. Всего хорошего!

Absolutely lovely man and a breath of fresh air during a turbulent time. Gutted it didnt work out. Can only wish him all the best #hcafc — Mike Statham (@mjstatham) December 3, 2017

Joe: Черт! Значит Ахмед Муса в январе к нам не приедет!

Shit. That means Ahmed Musa wont be going there in January. #lcfc — Joe (@Chickmeh) December 3, 2017

Luke: Совершенно не удивлюсь, если после этого его назначат спортивным директором в «Челси».

Would not surprise me if he's named as the new Director Of Football at Chelsea now. — Luke (@LukeCFC1905) December 3, 2017

Lewis High: Его, конечно, поставили в дерьмовую ситуацию, но некоторые тактически решения были по меньшей мере спорными. Отличный парень – желаю ему всего хорошего.

Was placed in a shit situation but some tactics were questionable to say the least, lovely bloke and wish him all the best — Lewis High (@LewisHigh22) December 3, 2017

Paul Giblin: Интересно, что его уволили после того, как он вчера сказал, что в январе нам предстоит сделать несколько покупок… Совпадение? Уверен, что так. P.S. Он прав.

Interesting he gets sacked after saying on Saturday that we need several new signings in January... sure it’s coincidence.

Ps.. he is right. We do — Paul Giblin (@paulfromhull) December 3, 2017

Ash Durham: Мы понимали, что этот момент приближается, но он был таким классным парнем. Он всегда уделял фанатам время и привносил свою культуру в город. Желаю всего хорошего! Я уверен, что он снова будет тренером в Англии.

We all could see it coming but to such a nice bloke all the best! Always gave fans his time and took in the cities culture throughout!! 😁👍 wishing all the best for the future and sure you will manage in England again 👊⚽️#hcafc pic.twitter.com/6Z1qkPEAGb — Ash Durham (@mashd09) December 3, 2017

Danleno1949: Если кто-то и должен покинуть клуб, о это бесполезное семейство Аламов. Если бы Эхаб не был сынишкой старика Алама, ему бы не доверили даже швабру. В назидание будущему новому тренеру – сделай свою домашнюю работу, изучи эту парочку. Если бы так сделал Леонид, он бы никогда не согласился на эту работу. Спасибо тебе за все. Ты очень старался, надеюсь, ты получишь больше поддержки от своего следующего работодателя.

CC72: Не удивительно. Дурацкое назначение.

D1811: С таким именем у него не было ни одного шанса на успех.

The Voice of Reason: Провал. Он не смог показать себя в низших лигах, как это делают английские тренеры, перед тем, как получить серьезную работу. И все же, он скорее них получит работу в премьер-лиге – из-за своей национальности. Требуем равных шансов для англичан!

K_1664: Показался отличным тренером. Надеюсь, в ближайшее время он получит шанс в более стабильном клубе.

The Predacious Devil: Он, вроде, хороший парень, но «Халл» и правда выглядел плохо в последнее время. Я понимаю, что они потеряли множество игроков, которые верой и правдой служили им в последние три-четыре года, о даже с таким составом я ожидал, что они будут ближе к местам плей-офф.

Redstone 4: Это владельцев надо уволить и депортировать – пусть страдают.

Unlucky_mike: Было что-то сумасшедшее в этом парне. Не удивительно, что он согласился работать с «Халлом», а общение с руководством «тигров» должно было оказаться тяжелой работенкой.

Philip: Руководство – вот кого надо выгнать!

Spicthetruth: Он просто не выдержал бесконечных кричалок о своей жене.

Clear Out: Он уничтожил команду, которая до этого просто показывала результат ниже своих возможностей.

MikkiDisco: Это ничего не изменит. Да, мы можем надеяться на то, что смена тренера вызовет краткосрочный эффект, но не больше, чем на пару недель. Клуб прогнил до основания и позиция тренера была самой наименьшей из наших проблем.