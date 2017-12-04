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Помните, как Леонид Слуцкий выигрывал с ЦСКА чемпионат за чемпионатом, а фанаты армейского клуба устраивали акции недоверия тренеру? Не поверите, но после отставки Леонида Викторовича с поста наставника английского «Халл Сити», находящегося на 20-м месте первой английской лиги, сожалеют о его уходе и желают тренеру удачи.

«Советский спорт» изучил комментарии болельщиков «Халла» и простых англичан под новостями об отставке Слуцкого в английских СМИ, а также реакцию фанатов на сообщение об официальном решение с социальных сетях.

Tyler Brown: Действительно сочувствую человеку. Спасибо, Леонид! Ты делал все что мог, но это все без толку, если во главе стоят Аламы.

Chzalad: Замечательный парень и я уверен, что у него есть все возможности, чтобы стать великим. Но с этими уродами во главе у него изначально не было ни единого шанса. Рад, что он ушел раньше, чем эта работа его не убила.

Sharps: Мы могли бы нанять Гвардиолу, но все равно играли бы также отвратительно, как и сейчас.

Mark: Этот парень слишком мил для футбола. Как тренер, он мне нравился. Но он чувствует себя немного не в своей тарелке, когда ситуация становится напряженнее. Уверен, что каждый фанат «Халл Сити» желает ему всего лучшего.

Chris Bell: Спасибо, Леонид! Это не твоя вина. Ты бы показал хороший результат, если бы командой управляли те, кому до нее есть дело.

Andy Foxhall: Всего хорошего, босс! Настоящий джентльмен.

Mike Statham: Абсолютно приятный человек и глоток свежего воздуха в дни такой турбулентности. Сожалею, что у него не получилось. Всего хорошего!

Joe: Черт! Значит Ахмед Муса в январе к нам не приедет!

Luke: Совершенно не удивлюсь, если после этого его назначат спортивным директором в «Челси».

Lewis High: Его, конечно, поставили в дерьмовую ситуацию, но некоторые тактически решения были по меньшей мере спорными. Отличный парень – желаю ему всего хорошего.

Paul Giblin: Интересно, что его уволили после того, как он вчера сказал, что в январе нам предстоит сделать несколько покупок… Совпадение? Уверен, что так. P.S. Он прав.

Ash Durham: Мы понимали, что этот момент приближается, но он был таким классным парнем. Он всегда уделял фанатам время и привносил свою культуру в город. Желаю всего хорошего! Я уверен, что он снова будет тренером в Англии.

Danleno1949: Если кто-то и должен покинуть клуб, о это бесполезное семейство Аламов. Если бы Эхаб не был сынишкой старика Алама, ему бы не доверили даже швабру. В назидание будущему новому тренеру – сделай свою домашнюю работу, изучи эту парочку. Если бы так сделал Леонид, он бы никогда не согласился на эту работу. Спасибо тебе за все. Ты очень старался, надеюсь, ты получишь больше поддержки от своего следующего работодателя.

CC72: Не удивительно. Дурацкое назначение.

D1811: С таким именем у него не было ни одного шанса на успех.

The Voice of Reason: Провал. Он не смог показать себя в низших лигах, как это делают английские тренеры, перед тем, как получить серьезную работу. И все же, он скорее них получит работу в премьер-лиге – из-за своей национальности. Требуем равных шансов для англичан!

K_1664: Показался отличным тренером. Надеюсь, в ближайшее время он получит шанс в более стабильном клубе.

The Predacious Devil: Он, вроде, хороший парень, но «Халл» и правда выглядел плохо в последнее время. Я понимаю, что они потеряли множество игроков, которые верой и правдой служили им в последние три-четыре года, о даже с таким составом я ожидал, что они будут ближе к местам плей-офф.

Redstone 4: Это владельцев надо уволить и депортировать – пусть страдают.

Unlucky_mike: Было что-то сумасшедшее в этом парне. Не удивительно, что он согласился работать с «Халлом», а общение с руководством «тигров» должно было оказаться тяжелой работенкой.

Philip: Руководство – вот кого надо выгнать!

Spicthetruth: Он просто не выдержал бесконечных кричалок о своей жене.

Clear Out: Он уничтожил команду, которая до этого просто показывала результат ниже своих возможностей.

MikkiDisco: Это ничего не изменит. Да, мы можем надеяться на то, что смена тренера вызовет краткосрочный эффект, но не больше, чем на пару недель. Клуб прогнил до основания и позиция тренера была самой наименьшей из наших проблем.

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