Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 19-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 19-го тура РФПЛ.
ЦСКА – «Тосно» - 6:0
Ну красива же😏 Это все грим😆 Я вчера была в прямом эфире первый раз в своей жизни и мне так понравилось! От нервов или от страха у меня заложило уши, но мне было спокойно, не было явного ужаса в глазах. Гости у меня были потрясающие, которые рассказали много интересного, а главное раскрыли небольшую тайну😏 Сегодня посмотрела, как это было со стороны, ну не такой и кошмар на самом деле, я думала хуже обстоят дела😂 так что, @mikekorolev , ты был прав. После того, как меня накрасила наша рукодельница-гримёр, я поняла, что не умею краситься вообще😂 Да и про наряд мне мама сказала, что этот красный поясок, как будто от халата, кстати так и есть, но он сюда идеально вписался😆 Всё, вы представляете, осталось последнее задание, которое мы придумываем сами и конец! Совсем скоро выйдет новый выпуск и голосование, а это значит, что нужно пойти и проголосовать, кто этого ещё не сделал, так как разрыв у нас небольшой, а победить хочется, так что собрались дружненько и пошли проголосовали, ссылка в шапке профиля! #яведущийCSKATV #поконям #прямойэфир #передача #футбол #ЦВБП #армейцыМосквы #CSKA #ЦСКАТосно 6:0 😳 #красныйпояс #Акинфеев #Бондаренко #Боев #селфи #фильм #продюсер #режиссер #актер
«Арсенал» - «Спартак» - 0:1
«Зенит» - «Урал» - 2:1
«Динамо» - «Ростов» - 2:0
«Локомотив» - «Рубин» - 1:0
15 лет назад я была на открытии стадиона «РЖД Арена» и болела с папой за наш родной Локомотив))) Мне очень нравится это место, его атмосфера и энергетика болельщиков, это действительно здорово, особенно когда твоя команда побеждает💪🏻 #тольколокотолькопобеда #локомотив #РЖДарена #папинадочка👨👧#навсегда
«Уфа» - «Амкар» - 3:0
«Краснодар» - «Ахмат» - 3:2
«Анжи» - «СКА-Хабаровск» - 4:0