ЦСКА – «Тосно» - 6:0

 

Встретили зиму на стадионе#hellodecember ❄️

Публикация от Милала🙃 (@milaty23)

 

Ну красива же😏 Это все грим😆 Я вчера была в прямом эфире первый раз в своей жизни и мне так понравилось! От нервов или от страха у меня заложило уши, но мне было спокойно, не было явного ужаса в глазах. Гости у меня были потрясающие, которые рассказали много интересного, а главное раскрыли небольшую тайну😏 Сегодня посмотрела, как это было со стороны, ну не такой и кошмар на самом деле, я думала хуже обстоят дела😂 так что, @mikekorolev , ты был прав. После того, как меня накрасила наша рукодельница-гримёр, я поняла, что не умею краситься вообще😂 Да и про наряд мне мама сказала, что этот красный поясок, как будто от халата, кстати так и есть, но он сюда идеально вписался😆 Всё, вы представляете, осталось последнее задание, которое мы придумываем сами и конец! Совсем скоро выйдет новый выпуск и голосование, а это значит, что нужно пойти и проголосовать, кто этого ещё не сделал, так как разрыв у нас небольшой, а победить хочется, так что собрались дружненько и пошли проголосовали, ссылка в шапке профиля! #яведущийCSKATV #поконям #прямойэфир #передача #футбол #ЦВБП #армейцыМосквы #CSKA #ЦСКАТосно 6:0 😳 #красныйпояс #Акинфеев #Бондаренко #Боев #селфи #фильм #продюсер #режиссер #актер

Публикация от Sashatu (@sasha__tu)

«Арсенал» - «Спартак» - 0:1

«Зенит» - «Урал» - 2:1

 

Из вчера. 💙⚽️ @_nezlaya7

Публикация от DARYA 👱🏽‍♀️ (@daryavass)

 

Последний домашний матч Зенита в этом году ⚽️💙 #зенитурал

Публикация от Sevostyanova Anna (@kanapunia)

«Динамо» - «Ростов» - 2:0

 

💙 пора начинать просить деньги за рекламу 😂 #жемчужинафутбола #этоя

Публикация от Captain Vantastic (@captain_van)

 

#динамо_москва

Публикация от Екатерина Анатольевна (@katerinaanatolievna10)

«Локомотив» - «Рубин» - 1:0

«Уфа» - «Амкар» - 3:0

 

⚽❤ #ufa#neftyanikstadium

Публикация от sounds good,but nah♥ (@zhanna_baidavletova)

«Краснодар» - «Ахмат» - 3:2

 

Держи все внутри и мило улыбайся👸🏻

Публикация от Капризная леди (@gooood95)

 

Кайф💚

Публикация от Аленка🇷🇺 (@kokoulina_alena)

«Анжи» - «СКА-Хабаровск» - 4:0

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