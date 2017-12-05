Российский защитник при новом тренере потерял место не только в основе, но и в заявке пражской «Спарты».

Вячеслав Караваев – помните такого? Да, тот самый фланговый полузащитник, который не выдержал конкуренции с Марио Фернандесом в ЦСКА и отправился покорять Европу, начав с пражской «Спарты». Так вот, в Чехии у него возникли большие проблемы. В пору спасать пацана, а то российский футбол потеряет еще одну потенциальную звезду.

Готов к сборной

А ведь всего год назад мы с восторгом писали о Вячеславе Караваеве, который набрался мужества, плюнул на российский чемпионат и решил строить свою карьеру в Европе. Он ушел в пражскую «Спарту» за смешные деньги, но быстро был признан лучшим трансфером лета во всем чемпионате Чехии.

Всего за год его оценочная стоимость выросла в 3,5 раза – с 1 млн евро до 3,5 млн евро. Вот его статистика за прошлый сезон во всех турнирах: 37 матчей, 4 гола и 10 результативных передач. В чемпионате Чехии он стал одним из лучших ассистентов и обратил на себя внимание тренеров сборной России. В сентябре этого года он впервые прибыл в расположение взрослой сборной России, чтобы сыграть с московским «Динамо».

В зимнее трансферное окно образца прошлого года Караваевым заинтересовался московский «Спартак». Однако в тот момент трансфер не состоялся – что-то не срослось.

Спасите рядового Караваева

Тогда казалось, что новый сезон должен по-настоящему раскрыть талант перспективного защитника. Однако получилось совсем наоборот. Дошло до того, что Караваеву в это зимнее трансферное окно нужна срочная помощь, и он готов будет принять любое предложение.

Что же произошло? В прошлом сезоне «Спарта» выступила неудачно – заняла третье место, сильно отстав от первых двух. По ходу сезона руководство сменило четырех тренеров. В итоге в мае в команду пришел итальянский специалист Андреа Страмаччони, ранее не очень удачно работавший с миланским «Интером», а потом – с «Удинезе» и «Панатинаикосом».

Предсезонная подготовка велась под его надзором. Он же продолжает руководить командой, несмотря на то, что в этом сезоне клуб играет еще хуже, пока идя на пятом месте с отставанием от первого в 18 очков.

Нам на «Спарту» по большому счету наплевать. Но нам не наплевать на то, что происходит с Вячеславом Караваевым. С начала сезона российский защитник в чемпионате Чехии появился на поле лишь трижды – в двух первых матчах первенства и в одной игре по ходу чемпионата. Все остальное время он провел либо на скамейке запасных, либо, как это чаще бывает в последних матчах, вообще вне заявки. Его место правого защитника занял купленный прошлой зимой из «Млады» Ондржей Загустел. Интересно, что интересы и Ондржея и Вячеслава представляет одно и то же футбольное агентство.

Варианты для Караваева

Уже и так понятно, что в сборную России на домашний чемпионат мира Вячеслав Караваев не попадает. Но нельзя же просто махнуть на парня рукой. Его надо спасать из этого чешского плена, причем уже этой зимой. Для этого есть несколько вариантов.

Самый интересный – переезд в сильный европейский чемпионат. Но этот же вариант и самый маловероятный. Вряд ли даже середняк, скажем, чемпионата Германии положит глаз на футболиста, последние полгода не попадающего в заявку пятой команды Чехии.

Самый подходящий вариант – возвращение чемпионат России. Год назад футболистом уже интересовался «Спартак». С тех пор практически ничего не изменилось. Андрей Ещенко не стал моложе, Кутин не стал надежнее, а подписанный летом Марко Петкович проваливает игру за игрой, все больше просиживая в запасе. Учитывая, что Караваев – универсальный игрок, его вполне можно было бы использовать и в центре защиты, и на левом фланге, в котором, кстати, сейчас у «Спартака» возникли проблемы. В России, кстати, за полгода можно себе и место в сборной попытаться добыть. Да и «Локомотив» хотел купить Караваева в конце лета – на самом флажке трансферного окна. Почему бы не предпринять еще одну попытку. И «Спартаку», и «Локомотиву» не помешает помощь в еврокубках, а Караваев играл только в квалификационных матчах, поэтому сможет выйти на поле и Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Самый странный вариант – переход в московский ЦСКА. Согласно трансферному договору между «Спартой» и ЦСКА, армейский клуб оставил за собой первоочередное право выкупа прав на своего воспитанника, если по нему поступит какое-либо предложение. Вот только зачем красно-синим возвращать футболиста, который все равно будет проигрывать конкуренцию все тому же Марио Фернандесу? Да и денег, если верить слухам, у ЦСКА сейчас кот наплакал.

Самый реальный вариант – отпроситься у «Спарты» в аренду и просто переждать, пока итальянца не отправят в отставку. Учитывая, что все к этому идет, до лета наверняка увольнение случится, и тогда Вячеслав сможет вернуться в команду, чтобы доказать свое право играть в основе.

Самый простой вариант – дождаться отставки Страмаччони в «Спарте». Как мы уже заметили, отставка вряд ли заставит себя ждать. Вполне возможно, она произойдет уже зимой.