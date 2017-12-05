ЛУЧШЕ ДРОГБА

Для «Коринтианса» 2017 год начался с попыток подписать… Дидье Дрогба. Клубу был необходим известный форвард, лидер, который мог бы вести за собой всю линию атаки. Но как оказалось, решение проблемы было во внутренних резервах.

Жо пришел в команду во второй половине 2016 года, но не был включен в заявку, а потому только тренировался, набирал форму. Ведь до «Коринтианса» он на несколько месяцев и вовсе остался без клуба. Никто не хотел брать уже довольно возрастного нападающего без игровой практики, только что вернувшегося из Китая, да к тому же с сомнительной репутацией.

Жо начал сезон на скамейке запасных, в стартовом составе выходил Казим. Все изменил матч против «Палмейраса» в рамках чемпионата штата. Игра катилась в нулевой ничьей, «Коринтианс» был в меньшинстве. И вот на последние пять мину на поле выходит Жо. И забивает в первой же контратаке. Уже после этого матча нападающего впервые назвали «королем классико». По ходу сезона Жо это прозвище подтверждал не раз, забивал мячи практически во всех матчах с топовыми соперниками.

Об этом сезоне Жо можно снимать кино – он не только стал чемпионом в составе «Коринтианса», но и завоевал сразу две награды по итогам сезона: лучший бомбардир (18 голов в чемпионате и 25 в сезоне) и игрок чемпионата.

«У ТЕБЯ НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ»

Проблемы у Жо были не только на поле, но и за его пределами. Об этом рассказала жена нападающего Клаудия.

– В какой-то момент я подумала, что наш брак уже не спасти, его просто не было. Но три года назад все-таки решила бороться дальше. Жо попросил еще об одном шансе, сказал: «Я изменюсь и как отец, и как человек, и как профессионал. Но мне нужно, чтобы ты в меня верила». Я ответила: «Буду верить, но ты не можешь меня снова подвести. Ты больше не имеешь права на ошибку».

После того, как пара уехала из Китая, им пришлось нелегко, так как Жо несколько месяцев оставался без клуба.

– Когда пришло предложение от «Коринтианса», я очень боялась, ведь Жо давно не играл. Но он сказал, что я должна верить в него. И вот ответ! Жо действительно изменился, он стал совсем другим. И все награды тому подтверждение, – рассказала Клаудия в эфире передачи «Bem, amigos!».

ЖО И СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ

Вот как вспоминает о первых месяцах без футбола сам нападающий.

– После возвращения из Китая, прошел через очень трудный период в жизни. Раньше со мной такого не случалось. Но я еще крепче держался за семью. Жил в Белу-Оризонти, ходил в церковь, молился, просил Бога, чтобы дал мне шанс. И двери для меня открылись. Я поверил в проект, который был у «Коринтианса».

Лучший нападающий чемпионата Бразилии все еще надеется попасть в заявку сборной на ЧМ-2018.

– У меня был просто потрясающий сезон. Но кого брать в команду, решает Тите. Я очень надеюсь на вызов в сборную, каждый раз с нетерпением жду оглашения списка. У меня есть еще полгода, чтобы продолжить забивать мячи и показать, что достоин быть на ЧМ-2018, – уверен Жо.