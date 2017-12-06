Известный телекомментатор Владимир Стогниенко стал гостем редакции «Советского спорта», где рассказал об отношении к «Матч-ТВ», выходе собственной книги, отозвался о новом тренере «Милана» Дженнаро Гаттузо и сборной Аргентины, спрогнозировал выход сборной России из группы на ЧМ-2018 и объяснил, почему «Локомотив» может стать чемпионом по итогам сезона.

УДИВЛЕН ТЕМ, ЧТО ОСТАЮСЬ ПОПУЛЯРНЫМ КОММЕНТАТОРОМ

- В нашем опросе на лучшего футбольного комментатора вы заняли второе место. Хотя на федеральных каналах не комментируете. В чем секрет популярности?

- Я удивлен. Считаю, что это результат некоторой инертности тех людей, которые слушают комментаторов. Недавно вместе с Виктором Гусевым были в Уфе, и я в очередной раз убедился, что он остается одним из популярнейших комментаторов России, хотя сейчас услышать его можно достаточно редко. Думаю, если выйти на улицу и спросить, кого из футбольных комментаторов знают, семеро из десяти скажут, что Гусева.

- Где вас сейчас можно услышать?

- На «Евроспорте». Иногда зовут на «Сила-ТВ», но поскольку я не большой поклонник испанского футбола, если не считать мадридский «Атлетико», эта работа скорее для души. Сейчас другим зарабатываю на жизнь, хотя в первую очередь я все-таки комментатор.

- Чем?

- Я начальник отдела спорта на «России 24», веду Youtube-канал, который во многом делается по моим предложениям. Хотя и не полностью, поскольку я там работаю в качестве нанятого ведущего. Еще есть продакшн, у нас с Василием Уткиным, как и у многих, контракт с букмекерами.

ОЧЕНЬ ТРУДНО БЫТЬ АВТОРОМ КНИГИ

- Прошло уже какое-то время с тех пор, как вышла ваша книга. Какие ощущения?

- Это очень сложно – писать книги, а затем участвовать в мероприятиях по ее продвижению. И больше я, наверное, на это не соглашусь. Хотя свежим взглядом я ее почитал, вроде ничего. Мы с моим школьным товарищем Семеном Павлюком почти полгода жили только ею. Но это очень трудно. Преклоняюсь перед авторами, которые пишут по три книги в год. Я так не могу. История, кстати, не очень денежная.

- Возникло понимание, какая она – ваша аудитория?

- Студенты. Они проявляют большой интерес ко всему. Хотя порой последний год я чувствую, что я не в тренде с молодым поколением, и нет уже смысла за ними гнаться, чтобы не выглядеть смешно. Пример – у нас вся молодежь в редакции ВГТРК обсуждала тот самый «баттл» Гнойный vs Oxxxymiron. Я никак не мог понять, о чем речь. Пришел домой, посмотрел… Так вот и осознал, что уже не все понимаю.

МЕЖДУ «СПОРТОМ» И «НТВ-ПЛЮС» БЫЛА ТВОРЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

- Недавно интернет взорвался от высказывания, приписываемого вам: «Я был бы счастлив, если бы «Матч-ТВ» не появился вообще».

- Я даже не стал реагировать. Конечно, это было не так. Мы с Гусевым и Орловым на семинаре в Уфе общались с журналистами. Зашел разговор, почему не показывают лыжи, и мне сказали: Ну как же так? Почему ВГТРК не показывает спорт? Я ответил: Ребят, мы 11 лет делали спортивный канал, и я был бы счастлив, если бы он продолжил работу вместо «Матч-ТВ, но сложилось так, как сложилось.

В зале сидел какой-то местный журналист, который немедленно дал этот заголовок, а потом он уже разлетелся. Хотя, разумеется, речь шла вообще не о том. Но я к подобным вещам уже давно спокойно отношусь. Вспомнил про эффект Барбары Стрейзанд и решил, что если я сейчас начну писать «Нет, нет! Я сказал не так!», то шума будет больше, поэтому предпочел проигнорировать. У меня к «Матч-ТВ» довольно ровное отношение, там много друзей работает. Как и все, я иногда его смотрю.

- Телеканал «Спорт» существовал в условиях конкуренции с «НТВ-Плюс», но при этом отношения между «Спортом» и «НТВ-Плюс» были значительно лучше, чем они оказались в объединенной редакции «Матч ТВ», которая должна была собрать всех телевизионных профессионалов вместе. В результате человек 25 находятся вне «Матч-ТВ» (в том числе и вы), а то, что там происходит, еженедельно вызывает удивление.

- Честно говоря, то, что там происходит внутри, я уже полтора года, как и вы, знаю только по слухам.

- Не только по слухам. Например, начало чемпионата России на «Матч-ТВ» комментировали не с места событий (в той же Уфе), матч России и Аргентины комментировали не из «Лужников», а из студии…

- Когда все начиналось, в смысле командировок там все было очень хорошо. Такое бывает. Не знаю, что там сейчас с деньгами, надо выяснять. Если называть вещи своими именами, то конкуренция между «НТВ-Плюс» и «Спортом» в известной степени была конкуренция между правой и левой рукой, потому что с одной стороны «Газпром», с другой – государство. Но творчески конкуренция, безусловно, присутствовала. Перед «Матч-ТВ» вроде как была задача сделать что-то значимое, но очевидно, что большого шага вперед на пути развития спортивных СМИ в России, сделать пока не удалось. Хотя, с точки зрения оформления, все это выглядит очень круто. Таких студий на спортивном телевидении, как на «Матч-ТВ», вообще не видел, но резкого рывка, какой планировался, мы от телеканала не увидели. Что будет дальше, мне и самому интересно.

- «Матч-ТВ» обновил слоган. Теперь вместо «Все на матч!» девиз «Знай наших!». Вам не кажется, что в телевизионной индустрии начался стремительный возврат в Советский Союз?

- Правда такой слоган? Не знал. Честно говоря, уже не очень помню, как выглядело спортивное телевидение в СССР, потому что в 1991-м году мне было 11 лет. Мне сложно судить.

ЕСЛИ РОССИЮ НЕ ПУСТЯТ В ПХЕНЧХАН, РЕЙТИНГИ БУДУТ СЛАБЫМИ

- А к скандалу с участием российских спортсменов в Олимпиаде вы как относитесь – опять «клюют наших несчастных спортсменов» или «наконец наказали преступников и назвали вещи своими именами»?

- Моя главная проблема в этом смысле - я не занимаюсь циклическими видами спорта. В последние годы только смотрю, что происходит, и думаю, что, возможно, это к счастью. Многих вещей просто не понимаю, причем с обеих сторон. Одинаково удивляюсь и пассивности нашего спортивного руководства в начале конфликта, и заголовкам из серии «Решили, что можно открывать пробирки и без царапин». К счастью, к футболу этот скандал ни с какой стороны не относится. Возвращаясь к теме Олимпиады, думаю, что до крайних мер не дойдет. Это не инсайды, у меня их нет, а только мнение.

- Если нас не допустят, что весьма вероятно, мы начнем бойкотировать олимпийские трансляции.

- О том, что при таком развитии событий Олимпиаду не покажут федеральные каналы, догадывался. Учитывая, что большинство тех, кто смотрит Олимпиады, спортом не интересуются и болеют только за наших – рейтинги у таких трансляций будут не очень большие. Но думал, что на специализированных каналах Олимпиаду покажут. Также стоит учитывать и разницу во времени с Южной Кореей.

- Вам не кажется странным, что среди обсуждаемых российских спортсменов нет Виктора Ана и Вика Уайлда, которые в Сочи выиграли пять золотых медалей, и при этом не являются продуктом российского спорта? По сути, они – нанятые иностранцы, которые здесь не готовились, не тренировались, не сотрудничали с нашими врачами и спортивными властями.

- Не вижу тут повода для особого внимания к именам. Шипулин и Устюгов тоже нигде не «всплывают», саночники. Хоккеисты не «всплывают». И хорошо.

ЧМ БЕЗ ИТАЛИИ? ОНА БЫЛА СРЕДНЕЙ КОМАНДОЙ

- Почему так много обсуждений возникает вокруг вопроса о трансляции/не трансляции гимнов перед международными матчами? И насколько это важно?

- Глубоко убежден в том, что исполнение гимна перед началом международного матча – одна из важнейших его составляющих. Поэтому я всегда гимны перевожу, узнаю их историю. Вспомните, как итальянцы поют гимн – это же целый эстрадный номер в том смысле, что это даже больше имеет отношение к пению. Так что гимн надо транслировать обязательно.

- Есть мнение, что без Италии это будет уже не чемпионат мира. Что это такое для вас?

- Для меня – ничего. Я не итальянец. Смотрел оба матча и видел две абсолютно равные средние команды. И Италия была ничуть не лучше. Мне очень симпатична итальянская футбольная сборная и когда она играет, допустим, с Германией, я, конечно, болею за Италию, но чтобы я из-за этого сильно убивался…

- А то, что Месси втащил сборную Аргентины на чемпионат мира, важно?

- Конечно.

- То есть чемпионат мира без Италии – нормально, а чемпионат мира без Аргентины – плохо?

- Чемпионат мира без Месси – плохо, а без Италии он теряет только в обертке.

- А как же Буффон?

- Конечно, Буффона не хватает, но Месси на сегодняшний день один из двух лучших футболистов мира. Буффон – это была бы просто красивая история, но как команда Италия с каждым матчем становилась все серее и серее. В матче со шведами все очень старались, бегали, навешивали, но это смотрелось «никак».

- Сколько после этих матчей плакал Нобель Арустамян?

- Он больше плакал, когда у Армении были шансы, но они не пробились в финальный раунд крупного турнира.

- Следовало ли президенту итальянской федерации футбола Тавеккьо покинуть свой пост вслед за Вентурой?

- В Италии назрела необходимость кардинальных реформ. Немцев часто приводят в этом отношении в пример, но в немецких объемах это вряд ли осуществимо. И все же в Италии что-то делать нужно, потому что очевидно, что молодые итальянские таланты не превращаются в суперзвезд.

АРГЕНТИНА СЛИШКОМ СИЛЬНО НАДЕЕТСЯ НА МЕССИ

- Аргентина – тоже ваша страсть в футболе?

- Да. Матч с Россией я смотрел в Буэнос-Айресе, к слову. Майку нашу нашел, смотрел по телевизору в кафе. Главное, воскресенье, 10 утра, люди на меня смотрели, как на идиота. У них не принято в выходной смотреть футбол в баре. После игры я им сказал: «Ребята, немцы вас с такой игрой обыграют». На что получил ответ: «Немцы нас с такой игрой обыграют в любое время года и в любое время суток». Они долго пинали Месси за то, что он, по их мнению, плохо играл за сборную. В результате Месси стал играть за сборную очень хорошо, зато все остальные прекратили играть вообще. Будто только на него и надеются. Меня больше всего пугает в этой сборной, что у них вообще нет команды. Бежит человек с мячом в центре, а все остальные стоят и на него смотрят со всех сторон. Это просто плохо. Даже Марадона не в одиночку выиграл чемпионат мира.

- Ни у одной другой сборной высокого уровня не играет в основе вратарь, который в клубе сидит «на банке». Но при этом у него под 100 игр за сборную.

- Кстати, за сборную он играет достаточно прилично. Такое тоже бывает. У меня к Аргентине много вопросов. У команды, как обычно, большой выбор в нападении, а вот в других линиях – все не так здорово. При этом Икарди круто играет за клуб, но слабо – за сборную. Не совсем понятно, что делать с Дибалой. Плюс снизу подпирает еще и молодое поколение.

- Икарди нужен сборной Аргентины?

- Конечно, он ей необходим. Просто его надо как-то вживить в этот состав. Обратите внимание – у Аргентины и Бразилии давно не было полноценного центрфорварда-бомбардира. Не человека, который творит, а человека, который забивает.

- Таких и в мире-то почти нет.

- И это грустно.

- Удастся ли Аргентине изменить историю – в эру Месси ноль титулов?

- Очень удивлюсь, если Аргентина на чемпионате мира в России дойдет до полуфинала. Понятно, что еще много времени до старта турнира и многое может поменяться, но судя по тому, что в сборной происходит сейчас, ее победе я удивлюсь.

- Смотрели матч Аргентина - Нигерия?

- Было смешно.

- Многие расстроились, что не приедут чилийцы.

- Закончилась смена поколений. Рано или поздно это должно было произойти. У них был пик, когда она выиграли два кубка Америки подряд, а новых людей такого же уровня не нашлось. К тому же они каждое лето играли какой-то турнир. Возможно, просто устали.

ПРОСТАЯ ОТМЕНА ЛИМИТА НИЧЕГО НЕ ДАСТ

- От сборной России какого результата вы ждете на ЧМ?

- Лично я жду 1/8 финала.

- Какая проблема у сборной России по футболу?

- Кадры. У нас нет ни выдающихся футболистов, ни тренеров. И эта проблема существовала и два года назад, и четыре, и всегда, кроме Евро-2008, но это была уже отдельная история. Опираясь на общий подбор игроков, думаю, на выход в 1/8 хватит. Последний раз сборная выходила из группы на чемпионате в 86-м, и это была советская сборная.

- Что будет, если наши никуда не выйдут?

- Это как праздники: они прошли и настали будни.

- Как вы относитесь к лимиту?

- Как экономист по образованию, могу сказать, что хоть лимит и не помогает, но его отмена при сохранении действующей экономической футбольной системы в России ничего не даст. Большая часть клубов деньги не зарабатывает, а получает. Смысла выстраивать долгосрочную стратегию у них нет. Так что отменить его можно, но ситуация от этого сильно не изменится.

- Не пугает, что после ЧМ-2018 экономическая ситуация не позволит нашим клубам жить дальше так, как он жили до этого?

- С точки зрения экономики, кризис – явление позитивное, потому что слабые игроки с рынка уходят, а сильные выживают. Следовательно, усиливается и конкуренция. Может быть, уменьшение финансирования будет и к лучшему.

ГОДЫ ИДУТ, А ГИНЕР ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛУЧШИЙ

- Владелец «Краснодара Сергей Галицкий задается вопросом: почему мы должны на равных играть с ПСЖ и почему финансовый «фэйр-плей» не ввести, например, в европейском баскетболе или волейболе?

- «Фэйр-плей» – сложная штука, потому что без конца в нем находят дырки. Посыл-то, может быть, и хороший, но на практике он работает плохо. Ну а Галицкий один такой, энтузиаст.

- Почему «Краснодар» в этом сезоне играет так слабо?

- К «Краснодару» у нас всегда повышенные требования. Немного вредит, что владелец команды – это главная ее звезда, при всем уважении к Смолову. Вряд ли он просто смотрит со стороны, что происходит в команде. Мне, как и всем, игра «быков» в этом сезоне не нравится.

- Говорят, «Роснефть» собирается «зайти» в футбольный ЦСКА. Это может снять режим экономии, но ослабить позиции Гинера. Ваше отношение?

- Можно как угодно относиться к Евгению Ленноровичу, но годы идут, а он все равно остается лучшим. Назначение Гончаренко – это очень точное попадание. В ЦСКА играть некому, а они как-то умудряются набирать очки.

- Хотели бы вы, чтобы в ЦСКА пришел какой-нибудь денежный мешок, и в команде появилось 5 бразильцев?

- Я бы не хотел, чтобы Гинер из ЦСКА уходил. Это не очень хорошо для клуба. Хотя понятно, что нужно искать инвесторов.

ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ – ДОСТАТОЧНО НЕ «ОБЛАЖАТЬСЯ»

- Может ли «Локомотив» дотянуть до чемпионства, и о чем будет говорить эта победа?

- Пока «Локомотив» хорошо выполнял свою работу, все остальные делали ее плохо. Нет реальной конкуренции. По сути три команды где-то там хромают сзади, пока одна их них стабильно не бежит даже, а просто идет. Конечно, аппетит появился во время еды, и чемпионства «Локомотива» исключать нельзя. Они очень старательно и хорошо работают.

- Упомянутый вами Уткин считает, что это показатель развития российского футбола. Прошло 30 лет, а впереди по-прежнему Семин…

- Мне кажется, для того, чтобы стать чемпионом России, достаточно просто не наделать больших ошибок. Достаточно кому-то одному не «облажаться», и все – ты рядом с чемпионским титулом, потому что все обязательно в чем-то ошибутся. Вот, например, сейчас «Зенит» с аргентинцами провалился, «Спартак» забуксовал на старте, у ЦСКА состава нет, а у «Локомотива – все ровно.

ЗАВИДУЮ МАНЧИНИ – ОН КРАСИВО ЗАВЯЗЫВАЕТ ШАРФ

- «Зенит» купил сразу пять аргентинцев? Для вас это не нонсенс?

- Насколько я знаю, у всех этих аргентинцев разные агенты, то есть это не какая-то история о том, что их взяли оптом. И все же пятеро в одном клубе – даже сами аргентинцы говорят, что это очень взрывоопасная история. Что касается именно «Зенита», надо отметить, что Паредес – футболист довольно специфический. Покупка Дриусси очень хорошая, но по сравнению с началом сезона он сильно сдал. Приобретению Мамманы я немного удивился, как и многие. А кто такой Ригони - я вообще плохо знал. Краневиттер был очень крут, когда Кубок Либертадорес выиграл. Эти покупки были определенным риском, но думаю, что все» зенитовские» аргентинцы еще прибавят.

- Про «Зенит» уже много сказано, но ни разу не прозвучала фамилия главного тренера…

- Манчини очень красиво завязывает шарф. Завидую ему, я так не умею. Я думаю, что его уровня хватит, чтобы «Зенит» вернулся в борьбу за чемпионство. Но это не то назначение, которое способно все в корне перевернуть.

- Когда-то Манчини мог возглавить и сборную России. Это было бы так же, как сейчас с «Зенитом»?

- Сборная – это уже совсем другая история. Я не считаю, что назначение Капелло было прямо провалом. Особенно учитывая то, что мы с первого места вышли на Чемпионат мира, чего не было к тому моменту 12 лет.

ЛИГА ЕВРОПЫ ВПОЛНЕ МОЖЕТ СНОВА СТАТЬ НАШЕЙ

- Вы были на матче «Ливерпуль» - «Челси». Чего не хватает российским болельщикам на стадионе?

- Мне кажется, что сейчас стало лучше. Хорошо ходят на «Спартак», в Питере тоже с публикой проблем нет. В первую очередь необходимо ориентироваться на комфорт и безопасность на стадионах.

- Как вам календарь РФПЛ, благодаря которому самые статусные и вкусные матчи приходятся на морозные месяцы?

- У нас так всегда. Сначала матчи раскидали по месяцам, а там – глядишь, что-нибудь да получится. Ну вот, и получилось. Морозы в России, конечно, неожиданны. Каждый год.

- В этом году Лига Европы должна стать площадкой для российских перформансов. Что вы думаете об этом?

- С Лигой Чемпионов у нас объективные сложности, а Лига Европы – неплохой турнир. И не так давно мы его выигрывали. Он вполне может снова стать нашим. Но надо понять, кто «прилетит» из Лиги чемпионов.

НЕ ПОНИМАЮ, КАК БОНУЧЧИ СТАЛ КАПИТАНОМ «МИЛАНА»

- Как вы относитесь к назначению Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Милана»?

- Как к тренеру – никак. Он вообще не тренер и ни в чем меня не убедил. Думаю, это временная фигура. Руководители вложили в клуб много денег, их надо возвращать, но это решение какое-то истеричное. Он – типичный калабриец (уроженец административного региона Калабрия на юге Италии – прим. ред.), слишком импульсивный и эмоциональный.

- Может, команде как раз нужна встряска?

- Встряска-то, может, и нужна. Вот он сейчас их встряхнет, они что-то повыигрывают, куда-то поднимутся, но речь-то идет о долгосрочной работе. Честно говоря, при всей моей симпатии к Гаттузо, как футболисту, с трудом представляю его тренером суперклуба.

- Проблемы «Милана» в тренере?

- Проблемы «Милана» в глобальной перестройке. Понятно, что такие вещи быстро не делаются. И ладно бы пришли настоящие звезды, а то набрали, условно говоря, как семечек в кулек. Если говорить серьезно, понятно, что пришло много новых футболистов, и надо спаять их в единый коллектив. Ну как это, когда приходит новичок, вчерашний конкурент (речь о защитнике Леонардо Бонуччи – прим. ред.), и сразу получает капитанскую повязку? Понятно, что внутри команды будут непростые движения.

«ИНТЕРУ» НЕ БУДЕТ СЧАСТЬЯ, ПОКА НЕ ПРИДЕТ СИМЕОНЕ

- «Интер» ни копейки летом не заплатил, а идет на втором месте.

- «Интер» всегда идет на втором месте, а потом отваливается. За исключением того момента, когда они заплатили деньги и позвали Моуриньо. Как болельщик клуба, скажу, что не будет «Интеру» счастья, пока Диего Симеоне не появится в этой команде. Вот и все, что я могу сказать по поводу «Интера». При этом Спаллетти сейчас работает достаточно хорошо.

- Чемпионскую гонку в Италии возглавляет «Наполи».

- «Наполи» очень симпатичная команда, а Лоренцо Инсинье мой любимый футболист в Италии. Они стали разнообразнее, но в этом году им очевидно не хватает состава, особенно защитников.

- Если дальше в Лиге чемпионов пройдет «Шахтер», о чем это будет говорить?

- Это будет говорить о том, что «Наполи» пока не хватает сил бороться на нескольких фронтах. Они, конечно, завалили начало сезона в Лиге чемпионов, и это серьезно сказалось на результате. Так что если «Шахтер» выйдет в плей-офф, значит, он это заслужил.

- Как вы думаете, что загубило «Эвертон»: Куман или деньги, которые внезапно пришли в клуб?

- Я думаю, что виновата резкая перестройка. Куман – нормальный тренер, просто это время нужно пережить. Они сейчас это переварят, пережуют и на свой уровень 6-7 команды в Англии вернутся. А пока это все выглядело ужасно.

НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ УРУГВАЙ ПРОЙДЕТ ДАЛЬШЕ

- Как сборная относится к Икарди, и нужен ли он, по вашему мнению?

- Он необходим для Аргентины. Его вызывали прежде, но он не всегда выходил на поле. Говорят, что у них внутренние проблемы. Правда, я думаю, что вопрос больше игровой. Его нужно как-то вживить в этот состав. У Аргентины и Бразилии уже достаточно давно не было бомбардира. Я имею в виду не человека, который творит, а человека, который забивает десятками, центрфорвардов. Вообще такие люди в природе есть, но их мало.

- Аргентина сможет перебороть комплекс того, что в эру Месси нет титулов? Ведь для Роналду португальцы выиграли титул, пусть и самый неожиданный.

- Я очень удивлюсь, если Аргентина будет в полуфинале. Понятно, что говорить об этом еще рано, многое может поменяться. Но если они будут играть так же, как и сейчас, то для выхода полуфинал должно произойти чудо.