Олег Капанец, продюсер картины о Льве Яшине, которая выйдет в широкий прокат в следующем году, рассказал «ССФ» о выборе актера на роль вратаря, изначальном названии фильма и его главной идее.

«ОТ КАКИХ-ТО СЦЕН ПРИШЛОСЬ ОТКАЗАТЬСЯ»

– Как и у кого возникла идея снять художественный фильм о Льве Яшине?

– На заключительном этапе работы над картиной «Гагарин. Первый в космосе» стали возникать мысли о следующем проекте. Так и родилась идея фильма о Яшине. Наш главный партнер – УК «Динамо», проект «ВТБ Арена парк» – всецело ее поддержал. Надо учитывать значимость фигуры Яшина для «Динамо», нового стадиона, которому присвоено имя легендарного спортсмена. Мы создали рабочую группу по реализации проекта, ее возглавил Сергей Степашин, динамовский болельщик со стажем, почитающий талант Льва Ивановича. Также в нее вошли Владимир Пильгуй, Алексей Смертин, Андрей Перегудов и вдова вратаря Валентина Тимофеевна.

– Легко удалось согласовать с ней сценарий фильма?

– У меня как продюсера и у Владимира Валуцкого как сценариста сложились с Валентиной Тимофеевной доверительные отношения. Большая удача для проекта, что есть родной, близкий человек, который смог поделиться бытовыми подробностями их жизни. Это очень помогло в работе над сценарием, гораздо легче было раскрывать характер Яшина. От каких-то сцен, конечно, пришлось отказаться из-за преувеличений и разночтений с психологическим портретом героя.

– Почему на главную роль был выбран именно Александр Фокин? Это связано с тем, что он еще не засвечен в кино?

– Утверждение актера на роль Яшина проходило в несколько этапов. Кандидатов было много, от неизвестных до популярных артистов. Выбор оказался непростым. Помимо актерского таланта необходимым ориентиром являлись физическая форма актера, умение играть в футбол, двигаться по-вратарски, чтобы выглядеть убедительно и достойно. Это же лучший вратарь мира, а не мешок с картошкой. А то, что Александр не засвечен в кино, даже хорошо: он не будет отвлекать зрителя своими прошлыми образами.

– В фильме не задействованы звезды первой величины. Это проблема или, напротив, достоинство картины?

– Как это не задействованы? Вполне даже задействованы: Алексей Кравченко, Алексей Гуськов, Виталий Кищенко, Юлия Хлынина, Виталий Хаев… Также предполагается приглашение западных звезд на роли Сантьяго Бернабеу, Бобби Чарльтона и других.

«ФОНД КИНО НАС ПРОИГНОРИРОВАЛ»

– Каков бюджет фильма в сравнении, например, с «Легендой № 17»?

– Я не знаю бюджет картины о Валерии Харламове. Думаю, он значительно больше, чем наш. Производитель этого фильма имеет все возможности ежегодно получать максимальную господдержку. У нас таких возможностей нет, поэтому приходится экономить. Только на четвертый год обращений за господдержкой нам выделили по линии Минкульта РФ 20 млн рублей, что составляет менее 10% от общего бюджета картины. А Фонд кино, ежегодно распределяющий 3 млрд рублей, вообще нас проигнорировал, посчитав фильм о Яшине неактуальным.

– Название фильма – «Вратарь моей мечты». Какие еще были варианты?

– Изначальное название – «Вратарь века». Но нам показалось, что оно звучит суховато и претенциозно. А вот «Вратарь моей мечты» – душевнее, эмоциональнее. Вдобавок это высказывание о Яшине его главного тренера Михаила Якушина.

– У картины уже есть слоган?

– Да, «На пьедестале народной любви». Лев Иванович не назначенный герой, а выбранный людьми. И он в полной мере заслужил народную любовь. Мы брали интервью у Сандро Маццолы, Бобби Чарльтона, Эйсебио, Никиты Симоняна, Алексея Парамонова, Владимира Пильгуя, Анатолия Исаева и других. Когда они начинали вспоминать Яшина, в глазах стояли слезы искренней любви к нему.

– Чего больше в фильме – спорта, личной жизни, политики, чего-то еще?

– Спорта и личной жизни поровну, политики меньше. В жизни Льва Ивановича была личная драма. В 1962 году его обвинили в поражении сборной СССР на чемпионате мира в Чили, и он решил уйти из футбола. Над Яшиным издевались: били стекла, в подъезде писали ругательства, освистывали на трибунах родного стадиона свои же болельщики. Но он нашел в себе силы все простить и вернулся, снова став лучшим, продолжая защищать ворота «Динамо» и сборной до 1970 года.

«ЗРИТЕЛЬ УСТАЛ ОТ ТУПЫХ ДРАК»

– Пойдет ли зритель на картину, где нет «экшена» в привычном понимании слова – убийств, драк, погони?

– Конечно, пойдет. Наш зритель устал от этих подделок под американское кино с тупыми драками, банальным экшеном и туалетным юмором. Сколько можно его кормить примитивным зрелищем?! Зрителю интересны свои герои, своя история, а не голливудский инкубатор. Тем более у нас в фильме будет много качественных, зрелищных кадров.

– Это кино для молодежи, старшего поколения, спортсменов? Или рассчитываете на совершенно разномастную аудиторию?

– Понятно, что спортсмены – целевая аудитория. Уникальные кадры живого футбола в сочетании с комбинированными съемками и качественной компьютерной графикой привлекут в кинотеатры молодого зрителя. В фильме будет не только футбол: там и любовь, и юмор, и драма. Это семейное кино, которое старшее поколение пойдет смотреть с детьми и внуками. Все предусмотрено для зрительского успеха, в том числе среди женской аудитории. Ей, конечно, будут интересны жизненные перипетии вне футбольного поля.

– В чем главная идея картины?

– Надо идти к цели до конца, пока ты можешь, любишь и веришь. Это показал своей жизнью несгибаемый Яшин. А еще наш фильм про бережное отношение к своим кумирам и про то, как народная любовь рискует превратиться в кошмар и боль. Через это прошел Лев Иванович: одно неосторожное слово журналиста чуть не разрушило карьеру и жизнь великого вратаря.

– Фильм будет показан по всей стране?

– Он выйдет в широкий прокат в 2018-м, в год проведения чемпионата мира по футболу в России. Премьерный показ должен состояться на обновленном стадионе «Динамо», где соберутся друзья, коллеги и поклонники таланта Яшина. Очень символично, что на арене, которой присвоено его имя, пройдет показ картины о жизни и судьбе вратаря.

– Стоит ли цель популяризации футбола этим фильмом в преддверии ЧМ-2018?

– Мы не ставили подобную задачу. Эта игра и так самая популярная в мире. Более важно рассказать о том, за что наши спортсмены выходили биться на поле, какие у них были приоритеты и какими принципами они руководствовались. Хочется, чтобы молодое поколение извлекало уроки из прошлого и научилось добиваться побед, как это делала сборная СССР во главе с великим Яшиным.

– Уже снят фильм о Харламове, сейчас будет о Яшине. Кто из известных отечественных спортсменов или тренеров может стать героем следующей картины?

– Практически в каждом виде спорта найдется своя легенда, достойная того, чтобы про нее сняли большое полнометражное кино. У меня есть несколько персонажей на примете. Но называть имена имеет смысл, когда есть поддержка от их близких людей.