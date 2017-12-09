Сложно жить, когда хочешь быть и умным, и красивым, а на места в двух очередях нет сил и средств. История точно про ЦСКА: команда может выживать в премьер-лиге и Лиге чемпионов до тех пор, пока нет жестоких пересечений. Таких, как случилось в самом конце первой части сезона: 5 декабря – «Манчестер Юнайтед» в гостях, 10 декабря – «Спартак».

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев даже вслух сказал, что по его ощущениям дерби со «Спартаком» важнее игры Лиги чемпионов. Звучит странно, потому что «Олд Траффорд» и ему подобные – вроде как одна из целей таких матчей со «Спартаком». Однако в этом подходе и есть суть нынешнего ЦСКА. Ему не нужно очень больших побед, ярких перфомансов в Европе и битвы до крови, когда можно и без нее.

Это и к сожалению, и без сожаления одновременно. Можно отхлестать ЦСКА едкими фразами о том, что команда недостаточно амбициозна, а если пройти мысленно пройти дальше и удивиться, насколько клуб рационален.

Это как человек, который не способен удержаться в супермаркете от трех товаров по цене двух, хотя ему и один не очень нужен. И его друг, который держит себя в руках и понимает: сейчас сэкономлю, чтобы в следующий раз снова идти в этот достойный магазин, а не в рыночные палатки.

ЦСКА сейчас нужен не бонус к карме престижа в виде 1/8 финала Лиги чемпионов, а попадание в этот турнир на следующий сезон – как и всегда нужен. А такую задачу решает матч со «Спартаком» как с прямым конкурентом, от встречи с «Манчестером» ничего в этом плане не зависит. И итоговое третье место в группе Лиги чемпионов, кстати, тоже приближает к цели: точно играют в следующем турнире победители обоих еврокубков, титул в Лиге Европы хоть как-то можно представить.

Параллели в судьбах всегда удивляют особенно, накануне «Манчестер» – ЦСКА бросается в глаза, насколько похожий у команд календарь: с разницей в три часа 10 декабря армейцы начнут свое дерби, а «Юнайтед» – свое, с монстрами из «Манчестер Сити». Однако благополучный «МЮ» может себе позволить вообще никак не ориентироваться на игру чемпионата. Разные задачи, разные составы – в Лиге чемпионов, например, выходит Поль Погба, дисквалифицированный в АПЛ.

Кучаев и Чалов, которым повезло с опытом на «Олд Траффорд» – хотя они в основе не из-за скорого «Спартака», а потому что дисквалифицированы Натхо с Вернблумом – это тоже плюсы для ЦСКА. В сложившейся ситуации Виктору Гончаренко удается обернуть многое в свою пользу.

Однако глобально такой расклад, когда ЦСКА выкручивается, а не развивается – все-таки не полное здоровье. И если решить этот вопрос, вернуть армейцев к полноценной жизни поможет только сделка Евгения Гинера по продаже клуба – давайте поболеем не только за ЦСКА в Лиге Европы, но и за находку нужного покупателя.

А если этот человек, который примет у Гинера ЦСКА, действительно уже найден и готов рулить, пускай побыстрее начинает. Локальные проблемы спартаковцев после 0:7 – мелочь по сравнению с глобальными сложностями ЦСКА. Если для перехода к новому начальнику на самом деле, как говорят, нужна победа ЦСКА в дерби, чтобы обо всем объявили в декабре и босс приступил к работе – поболеем еще и за армейцев против «Спартака».