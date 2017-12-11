«Спартак» набрал 37 очков и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. У ЦСКА 35 очков и пятое место. В следующем туре, который состоится в марте 2018 года, ЦСКА примет «Урал», а «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом».

– «Спартак» показал, что отошел от поражения от «Ливерпуля». А вы?

– Не отошел. Но многие болельщики могут «Спартак» простить. Я получил сдержанное удовольствие от игры. «Спартак» просто был сильнее. Победу сделали те игроки, на которых я всегда надеюсь: Луис Адриано, Квинси Промес, Лукас Фернандо. Лучше ответить мне, сколько в игре был Александр Селихов и сколько Игорь Акинфеев?

– Очень большая разница.

– Да, поэтому «Спартак» перед болельщиками реабилитировался, а я пока воздержусь. По игре было явно видно, что в индивидуальном плане «Спартак» намного лучше. При этом не могу сказать, что ЦСКА играл плохо. У них не было возможности остановить «Спартак». Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич и Виктор Васин – медленные игроки. Я не хочу их обидеть, но что есть, то есть. Футбол – быстрая игра, а они не всегда успевали.

И я увидел одно новшество, когда Массимо Каррера переставил Романа Зобнина в центр поля. Это повлияло на игру в средней линии. Денису Глушакову и Фернандо до этой перестановки было тяжело. Это еще раз подтверждает, что Каррера – думающий парень. Он подтвердил свою квалификацию и перевернул игру.

– У ЦСКА что-нибудь отметили?

– Да. Главное – это Александр Головин. Потрясает его игра. Талант, скорость, быстрота , дерзкий, но почему все что он делает, он делает в центре поля. Он же не лезет в штрафную. Все эти вертушки он делает вдалеке от штрафной площади. Никому он там не нужен, держать его там никто не будет. Пусть он делает там, что хочет. Почему в штрафную не идет? Мне не понятно, на какой он играет: полузащитник, нападающий, инсайд, опорный хав или плеймейкер? Он сам понимает, на какой позиции он играет? От этого многое зависит.

– Как вам судейство?

– Алексей Николаев – хороший судья. Он побоятся конфликтной ситуации в конце матча. Вернблума можно было удалять с поля. Он – хам. И еще постоянно что-то кричит с пеной у рта. Кричат те, кто проигрывает. У них всегда виноват судья.

– Лоренсо Мельгарехо окончательно адаптировался в «Спартаке»?

– Его проход перед первым мячом – высший пилотаж. Это футбольный учебник. Он 30 метров пробежал по бровке и на пятую точку усадил защитника. Любоваться надо таким моментами. Именно их не хватает нашему футболу.

– Илья Кутепов возмужал?

– Про него я бы говорил осторожно. Чем проще играет Кутепов – тем лучше для него. Начнет выдумывать – проиграет позицию. По игре с ЦСКА к нему нет претензий, потому что не было и нагрузки. Когда нагрузка ляжет – совсем другая игра пойдет. «Спартак» прилично сыграл в защите, потому что не было давления со стороны армейцев. Витиньо был вялым, про Головина уже сказал. Алан Дзагоев? Никто не ему не помог. И при этом ЦСКА сделал все, что мог. А итог: «Спартак» – молодец.