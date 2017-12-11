Немного оценок проигравшего «Тосно» и гораздо больше – чемпиона первого круга, осени и зимы, который идет к золоту.

«Дай бог, чтобы Заболотный ушел»

– Не, извините, ребята. Пусть судья говорит. Он сегодня лучший был, – внезапно перевел стрелки вратарь «Тосно» Давид Юрченко.

Судьи в микст-зоне ничего не говорят. Нет такого варианта, Давид.

– Есть некоторое расстройство. На равных играли с фаворитом чемпионата, – так оценил поражение форвард «Тосно» Евгений Марков. – «Локомотив» – организованная, обученная команда. Мы играли хорошо, но очки взять не получилось. Это не приговор. С такой игрой мы далеко пойдем. Можно расстроиться, но ненадолго.

– Давид Юрченко посоветовал обратиться к судьям. Есть вопросы по их работе?

– Если честно, я никогда не общался на эту тему и не хочу. Конечно, есть некоторые вопросы, но они в себе.

– Без Заболотного тяжело было?

– Конечно, он мой партнер, хороший футболист, с ним удобно играть. Потяжелее, но один я тоже себя комфортно чувствую.

– Насколько опасаетесь, что он сейчас уйдет?

– Дай бог, чтобы он ушел, чтобы было повышение в классе. Антон этого заслуживает. Я вижу, как он работает на тренировках.

– Пропустили гол после своего же обреза, – защитник Андрей Буйволов определил ошибку конкретнее. – Во втором тайме пошли вперед, получили второй. Но забили быстрый мяч. Были шансы зацепить одно очко... Однако после третьего гола игра уже была решена, хотя мы пытались забить.

– Заболотный покидает «Тосно». Это большая потеря?

– Антон сам, наверное, скажет все в ближайшее время. Конечно, это потеря, он один из лидеров команды.

Юрий Семин: Поздравлять с чемпионством рано

– Во-первых, с Новым годом! – в микст-зоне Юрий Палыч начал с поздравления петербургским журналистам. – Я же вас не увижу до праздника уже, поэтому поздравляю. А вы меня – чуть-чуть попозже.

– С чемпионством?

– Не, рано. Для этого рано.

– Как вам «Тосно»?

– Очень сложно было, команда силовая. Мы были перед болельщиками в долгу, проиграв им в первом круге дома. Теперь взяли реванш. Я очень благодарен игрокам, что они максимально профессионально подошли к матчу.

– Игра была скорее как зимняя классика. Все-таки 11 декабря. Насколько сложно было играть?

– Сложно, конечно. Эмоции не те, на стадионе очень мало людей. У футболистов эмоции есть тогда, когда заполнены трибуны.

Неманья Пейчинович: Игра со «Спартаком» – теперь самая тяжелая

– «Тосно» выиграл в Москве, это был реванш, – Неманья Пейчинович развил мысль главного тренера. – Мы старались взять очень важные для нас три очка. Мы знали, что «Зенит» играл 0:0 с «Ахматом». Все получилось так, как мы хотели. Сейчас едем в отпуск, есть месяц, чтобы отдохнуть.

– У «Тосно» из-за дисквалификации не играл Заболотный. Насколько было проще обороняться?

– Это, конечно, хороший нападающий, но на его месте играл Марков, и он старался. Наша оборона в этом сезоне играет намного лучше, чем раньше.

– Некоторые уже говорят, что «Локомотив» чуть ли не чемпион. Как в команде к этим разговорам относятся?

– Мы стараемся просто удерживать первое место. Не могу сказать, что сегодня мы чемпионы, об этом еще рано говорить. Еще десять игр осталось. Будем стараться, есть сбор, есть время готовиться. Первая игра против «Спартака» самая тяжелая, как мне кажется. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас все получается, как мы хотим.

– «Локомотиву» досталась ваша бывшая команда «Ницца». Как можете оценить жеребьевку?

– В этой жеребьевке любая команда хорошая. «Ницца» – очень хороший клуб, я знаю ребят, которые там играют, иногда смотрю их матчи. Посмотрим, есть классные игроки там. Клуб занимает восьмое место в чемпионате. У них много травмированных, но до февраля все должны быть готовы, потому что это очень серьезная команда.

– Насколько может быть опасна для «Локомотива» фигура Марио Балотелли?

– Посмотрим, если сыграем хорошо в обороне, любому нападающему будет тяжело. Будет время готовиться.

– Борьба в Лиге Европы будет мешать борьбе за чемпионство?

– Конечно, легче играть, когда команда сфокусирована на одном турнире. Мы просто хотим пройти дальше.

Мануэл Фернандеш: Странно было играть в Петербурге под крышей

– У нас получилась хорошая серия побед в последних играх, – отреагировал португалец Мануэл Фернандеш. – Думаю, во втором тайме мы сыграли лучше, чем в первом. Самым важным было победить, чтобы сохранить разрыв между нами и второй командой в таблице.

– Знаете, что «Зенит» потерял очки в Грозном?

– Да, у нас восемь очков преимущества. Теперь важно хорошо отдохнуть, и о перевесе будем думать, когда вернемся.

– Как себя чувствовали на поле? Погодные условия были тяжелыми.

– Мне кажется, погода была хуже в Хабаровске и даже в Москве. Не думаю, что погодные условия были проблемой.

– Вам не кажется странным, что в Петербурге вы сначала играли под крышей, а сейчас – под открытым небом?

– Как раз странно играть под крышей, потому что обычно играешь на открытом стадионе. Это была обычная игра, как и все остальные.

– В Лиге Европы вам теперь играть с «Ниццей». Как вам жребий?

– «Ницца» – хорошая команда, они отлично выступили в прошлом сезоне, а этот складывается у них не так хорошо в чемпионате Франции. Трудный соперник, надо быть в лучшей форме, чтобы его обыграть. Но надо помнить, что всегда важнее чемпионат, потому что он позволяет попасть в еврокубки.