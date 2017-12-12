В чемпионате России сыгран последний тур перед зимней паузой, а российские клубы узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Локо» в отрыве

В понедельник двумя матчами завершался 20-й тур чемпионата России по футболу – последний перед зимней паузой. Играли лидеры чемпионата – «Локомотив» и «Зенит».

Железнодорожники на выезде встречались с новичками премьер-лиги и одними из ее аутсайдеров – «Тосно». Вряд ли стоит удивляться победе московской команды над не самым сильным соперником.

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Радоваться, правда, красно-зеленым пока рано. Даже большой отрыв от «Зенита» не означает, что команда станет чемпионом. В истории железнодорожников не раз бывало, когда за десять туров команда теряла даже такое огромное преимущество.

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В параллельном матче «Зенит» на выезде встречался с неуступчивым «Ахматом». Голов в матче забито не было – 0:0. Это означает, что на перерыв «Зенит» уходит с отставанием от лидера в восемь очков, деля вторую строчку со «Спартаком».

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Но даже в таком случае можно говорить, что «Зениту» повезло. В Грозном, например, считают, что арбитры украли победу у «Ахмата». Дело в моменте, который произошел на 12-й минуте матча, когда после удара со штрафного голкипер «Зенита» то ли успел выбить мяч из ворот, то ли все же дал ему пересечь линию…

Самый спорный момент тура: у «Ахмата» украли победу над «Зенитом» или нет?

Если остановить съемку на 14-й секунде, то по мне видно, что мяч пересёк линию ворот. Ваше мнение ??? Публикация от M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095) Дек 11 2017 в 12:02 PST

Лига Европы: нашим и повезло, и не повезло

Еще одно важное событие понедельника – жеребьевка еврокубков. Нас в первую очередь интересует жеребьевка Лиги Европы, в которой Россию представляет сразу четыре клуба. Своих соперников узнали «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Мы же решили проверить, что букмекеры думают о шансах наших клубов на успех.

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Одна из самых интересных пар – ЦСКА против «Црвены Звезды». Мало того, что мы встречаемся с братскими сербскими футболистами, так еще и армейцам предстоит противостоять с лучшими друзьями «Спартака» - командой, которая играла матч открытия стадиона заклятых соперников красно-синих.

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Кстати, у «Црвены Звезды» и «Спартака» даже грехи похожи – УЕФА открыл на сербскую команду дисциплинарное дело за проявление расизма в матче последнего тура группового этапа. Если клуб решат наказать по полной, то игра в Белграде может пройти при пустых трибунах.

Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА может пройти без зрителей

Еще один интересный соперник – у «Зенита» - шотландский «Селтик». Болельщикам предстоит роскошный выезд в Глазго, а футболистом сине-бело-голубых – противостояние с одним из старейших клубов Европы.

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«Локомотив» сыграет с «Ниццей», которая доставалась в соперники «Краснодару» в групповом этапе Лиги Европы в прошлом году. Как и тогда, сейчас главным событием должен стать приезд в Россию звезды итальянского и европейского футбола нападающего Марио Балотелли.

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В этом году четыре российских клуба попали в плей-офф Лиги Европы, а в следующем сезоне у нашей страны может быть четыре команды в Лиге чемпионов, совсем, как у Англии с Испанией, например. Возможно это лишь в одном случае – какой-то из российских команд надо выигрывать Лигу Европы.

В следующем году у России может быть 4 клуба в Лиге чемпионов. И это не шутки

Дела российские

Футбол в России уходит на перерыв, но новостей от этого меньше не становится. Вот, например, не успел ЦСКА отправиться в отпуск, как начали появляться новые подробности о возможной продаже команды. Клуб покупает то ли крупная нефтяная компания, то ли олигарх из Англии российского происхождения.

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Начали появляться и трансферные слухи. Согласно одному из них, уже зимой «Спартак» попытается заполучить 23-летнего атакующего игрока «Астаны» Патрика Твумаси. Если верить источникам, то красно-белый клуб рассматривает новичка в качестве замены Квинси Промесу.

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По традиции сразу по окончании последнего тура в чемпионате России премьер-лига раздает награды по итогам года – пока футболисты не разъехались по морям и океанам на зимние каникулы. В этом году лучшим молодым игроком был признан форвард ЦСКА Федор Чалов.

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