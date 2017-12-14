За полгода до ЧМ-2018 в издательстве «Олимп-Бизнес» вышла книга журналиста Майкла Дональда «Я забил гол в финале чемпионата мира: 34 истории от первого лица». В основе книги интервью и фотопортреты игроков, которые забили гол в финалах чемпионатов мира, начиная с Альсидеса Гиджи, принесшего победу сборной Уругвая в 1950 году, до Марио Гётце. «Советский спорт» публикует воспоминания Пеле о чемпионате 1958 г. с фотографиями из книги.

До 1958 года Бразилия ни разу не выигрывала чемпионат мира. В 1954 году она проиграла Венгрии в четвертьфинале. Сборную по-прежнему преследовал призрак поражения от Уругвая в финале чемпионата мира 1950 года. Имя «Пеле» в 1958 году еще ничего не значило. Он был всего лишь 17-летним пареньком, которого двумя годами ранее подписал клуб «Сантос».

Мой отец был профессиональным футболистом. Однако он травмировал колено, и его карьера на этом закончилась.

Я помню чемпионат мира 1950 года, когда Бразилия играла на «Маракане». Мне было десять лет. Отец и его друзья готовили еду для праздника. Они ожидали, что бразильцы станут чемпионами. Но наша сборная проиграла. Отец плакал. Все плакали, а ведь всего за час до этого царила атмосфера праздника. Я ничего не понимал и спросил: «Папа, почему ты плачешь?» Он ответил: «Потому что Бразилия проиграла чемпионат мира». Я хотел его утешить и сказал: «Не плачь, я выиграю его для тебя».

Спустя пять лет я уже играл за «Сантос», еще через год – за сборную Бразилии, а еще через год – в финале чемпионата мира.

Моя мать не хотела, чтобы я становился футболистом, из-за того, что случилось с отцом. Она говорила: «Нет, ты не поедешь в „Сантос“, ты должен стать учителем». Мне кажется, что после разочарований 1950 и 1954 годов бразильцы уже не верили в свою сборную. При этом у Бразилии никогда не было такой команды, как в 1958 году.

Если сравнивать составы, то не думаю, что вы вспомните лучше – вплоть до сегодняшнего дня. У сборной впервые был штатный психолог – доктор Кавальо 6. Он говорил, что я слишком молод, что 17-летнему парню не выдержать напряжение чемпионата мира и поэтому меня не стоит туда брать. Он также считал, что и Гарринче не следует ехать, поскольку он слишком безответственный. Да что он понимал в этом?!

Бразилия выиграла свою группу и в четвертьфинале встретилась с Уэльсом. Пеле вышел в стартовом составе и забил единственный гол в этом матче. В полуфинале бразильцы обыграли Францию, которая считалась одной из лучших сборных в мире, -5:2.

Мне кажется, что игроки постарше испытывали большее давление. Утром, в день финала, они общались с журналистами, пока я играл в кости с детьми владельцев гостиницы, где мы жили. Помню, у них были светлые волосы – тогда что-то совершенно новое для меня.

Финальная игра была против Швеции. Мы полагали – раз нам предстоит сыграть с хозяевами, это будет очень трудный матч. А матч вышел самым легким, мы забили пять голов.

Я думал: «Жаль, мой отец не видит, как я играю на чемпионате мира!»

Надевая бутсы, я размышлял об отце и матери в Бауру. Я не знал, слушают ли они репортаж по радио. Телевидения тогда не было.

И когда король Швеции спустился с трибун на поле, чтобы пожать мне руку, в голове пронеслось: «Боже, знает ли отец об этом там, в Бразилии?»

Когда шведы повели в счете, мы были в шоке. Но я помню, как Диди, доставая мяч из ворот, сказал: «Вот сейчас игра и начнется. Не стоит переживать».

Вава забил наш первый гол, а затем я сделал «сомбреро»: принял мяч на грудь, перебросил его через защитника и пробил. Получил мяч, остановил, перекинул соперника и забил.

Второй свой гол – и наш последний – я забил, выпрыгнув выше защитника, который меня опекал. Мне удалось здорово оттолкнуться от земли. Вратарь следил за нашей комбинацией с Загалло, затем я выбежал на свободную позицию… и пробил головой. Помню, даже шведские болельщики аплодировали нам.

За восемь лет до этого дня я успокаивал своего отца и говорил ему: «Не плачь, я выиграю для тебя Кубок мира». А теперь я сам плакал. Жилмар, который тогда был вратарем сборной и «Сантоса», обнимал меня и говорил: «Не плачь, парень, не плачь!» Но эти чувства были слишком сильными. Сложно объяснить, сложно описать, что ты чувствуешь в такой момент.

Мы говорим о голах, забитых в финале чемпионата мира. Но для меня самым важным голом стал мяч в ворота сборной Уэльса. Это был первый мяч, который я забил на турнире. И благодаря ему мы продолжили борьбу на чемпионате мира. Без него не было бы финала, а сердце Бразилии снова оказалось бы разбитым.

Жизнь Пеле здорово изменилась после финала чемпионата мира 1958 года. Сегодня его считают одним из величайших футболистов всех времен. Он стал синонимом бразильского футбола. Бразилия выигрывала чемпионаты мира пять раз, никто по сей день не добился большего.

В 1999 году Международная федерация футбольной истории и статистики выбрала Пеле лучшим игроком столетия. В том же году журнал France Football попросил обладателей Золотого мяча назвать лучшего футболиста XX века. И они выбрали Пеле. Читайте о нем также на страницах 64–65.