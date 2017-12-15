Он пытается пояснить, в чем позиция владельца красно-белых о реформах в российском футболе ему близка.

Положение футбола в России сегодня удручающе. Не надо рассказывать только, что мы на шестом месте в рейтинге УЕФА. Есть большая пятерка или даже четверка топ-чемпионатов и есть все остальные. И рейтинг добывается клубами, то есть аргентинцами, бразильцами и много кем еще. А давно вы слышали о россиянах в европейских топ-клубах? А ведь даже пиар-слава идет не тогда, когда знаменитость приезжает в твою страну, а когда твои футболисты расползаются по миру.

А вот на уровне сборной у нас ужас-ужас. Напоминать результаты, наверное, лишний раз никому не надо? Да и чемпионат наш – известно, насколько зрелищный и насколько рейтинговый. Не стоят в очередь за телеправами на него ведущие мировые вещатели. Трибуны порой на топ-матчи не заполняются целиком.

Что лучше: говорить, что все плохо и ничего при этом не делать, или говорить и предлагать хоть что-то? Федун предлагает и уже хотя бы этим он мне ближе.

Уже давно мы говорим, что нам пора определиться, что такое наш футбол – социальная функция или бизнес? Пока мы не найдем ответ на этот вопрос, мы никуда дальше не сможем двигаться. Федун предложил разумный путь, основанный на цифрах, анализе ситуации. Человек честно говорит о том, какова выручка с матча, и ищет пути в масштабах сезона эту выручку увеличит. Меня мало кто может заподозрить в излишних симпатиях к «Спартаку», но если владелец «Спартака» предлагает бизнес-решения – я готов первый под ними подписаться.

Наши футболисты получают фактически «надбавку за Россию», они получают деньги большие, чем «аналогичный товар» за рубежом. И при этом они играют куда реже. Поэтому вариант, в котором туров будет больше, можно только приветствовать. Меньше и разумнее тратить – выход. Но больше зарабатывать – выход лучший.

Считаю, что надо было бы пойти дальше. Снижение числа участников с 16 до 14 не решит разом все проблемы, но хотя бы наметит движение в правильном направлении: клубы с сомнительной репутацией, клубы, живущие за счет средств бюджета, должны уйти. Я бы и вовсе оставил 10 или даже 8 команд. Да и деление на «семерки» тоже откорректировал бы. Наверное, не надо пояснять, почему нужно четное количество в каждой из подгрупп: 8 наверху и 6 внизу было бы оптимальнее.

По Кубку я не со всем согласен с Федуном. Здесь мы опять начинаем ставить телегу впереди лошади: сначала строим стадионы, на которых некому играть, а потом думаем, кем, чем и как их заполнить. Но и тут при желании модно найти рациональное зерно. Не каждый финал кубка с тех пор, как он стал путешествовать по городам и весям, был удачным, но аншлагов случалось все-таки больше, чем относительных провалов.

Конечно, с точки зрения бизнеса логичнее было бы вообще прийти к некой герметичной лиге. Опыт НБА, НФЛ, НХЛ показывает, что с точки зрения зрительского интереса и с точки зрения бизнеса это намного лучше. Но сейчас, конечно, УЕФА будет категорически против. Они – за спортивный принцип, за ротацию и т.д. Так что придется искать компромиссы.

Наверное, какие-то вещи Федуном пока произнесены на «глазок». Наверное, требуются более детальные подсчеты, скрупулезный анализ. У нас многие реформы (как при Фурсенко) осуществлялись наскоком и без проработки. Но эта позиция мне ближе, чем одного коллеги, который вчера, критикуя Федуна, подробно писал про революцию в дурдоме. Говорить, что кругом плохо и не надо ничего делать, потому что плохо будет все равно – путь тупиковый.