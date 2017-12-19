ЩЕДРОСТЬ ИМЕНИ ФУРСЕНКО

Большому кораблю – большое плавание. Самый состоятельных клуб страны продолжает следовать данному девизу. Это, кстати, вовсе не значит, что питерцы в отличие от остальных, опять жируют. Нет, свое нынешнее финансовое преимущество они заработали честно – сто с лишним миллионов евро, вырученных за Халка, Витселя и Гарая, стали тяжелой гирей на весах финансового фейр-плей и возможностью вложиться в завтрашний день. О покупках за 40–50 миллионов не говорили даже после таких поступлений. Показательно, что за последний год состав «Зенита» пополнил десяток футболистов или на правах свободного агента, или за мизерную по меркам топ-команды цену. Словом, считают нынче деньги в невском клубе.

При этом сине-бело-голубые не отказываются от методов, которые по мнению некоторых отечественных и зарубежных специалистов не позволяют российскому футболу называться полностью профессиональным. Да, выплаты бонусов за отдельные матчи – давняя и крепкая традиция российских команд. Исключение – ЦСКА и, возможно, «Краснодар». Кстати, оба клуба, которые ассоциируются с западной системой поощрения, частные. Во всех остальных живет и процветает привычка советского футбола оценивать локальные достижения.

«Зенит» – символ щедрости. Впрочем, в какой бы футбольной организации Сергей Фурсенко не президентствовал, везде труд игроков оценивали исключительно щедро. Его первый приход в «Зенит» 12 лет назад стал символом появления новой могущественной и затмевающей конкурентов финансовой силы.

Вспомним появление Сергея Александровича в РФС. Тогда штат организации вырос и удивлял странными должностями и необычными людьми на них. Тогда же много перепадало и главной команде страны. При Фурсенко премиальные за победы полагались всему персоналу сборной. Сотни тысяч евро бонусов игрокам даже не за решающие матчи, наверное, вызвали бы вопросы у финансовых аудиторов.

ПОБЕДА ЦЕНОЙ В ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ

Как стало известно «ССФ», бонусы для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» (4-й тур текущего чемпионата) составили по 50 тысяч евро. Это для тех, кто начал матч в стартовом составе. 25 тысяч причиталось тем, кто вышел на замену. Итого общая сумма премиальных за матч – 625 тысяч. Это приблизительно полугодовой зарплатный фонд всех футболистов «Амкара» либо еще пяти-восьми клубов с такими же возможностями.

Примерно в те же 50 тысяч оцениваются руководством «Зенита» победы в других ключевых поединках. С остальными соперниками премии скромнее, но полагаются они за каждую победу в чемпионате. В отдельных случаях (например, в гостях у топ-команд) и за ничьи. На тему пагубности премирования за отдельный матч автор этого материала разговаривал год назад с одним из менеджеров старого «Зенита» времен Петржелы. Собеседник признал, что такие внеурочные бонусы противоречат элементарным законам экономики клуба. Если, конечно, финансовые возможности он создает себе сам.

Но даже при всем неприятии системы сломать ее не получилось. По словам экс-менеджера «Зенита», опасно посягать на такие традиции, когда твои футболисты выросли на рассказах старших товарищей о том, какую приятную добавку к хорошему настроению можно получать после каждой победы.

КОГДА ШТРАФ БОЛЬШЕ ПРЕМИИ

Сегодня «Зенит» все-таки движется в сторону правильной (или назовем ее европейской) системы поощрения игроков. По нашим данным, бонусы за победы в клубе копятся и выплачиваются помесячно. А за три условные победы по итогам каждого месяца зенитовцы получают не всю сумму, а лишь 30 процентов от нее. Судьба остальных 70-ти пока не определена. Футболисты, конечно, с удовольствием бы получили заработанное побыстрее. Однако руководство намерено перенести остальную часть выплат на позднюю весну и «привязать» ее к результатам сезона. Кстати, отсутствие четкого решения о сроках и условиях дополнительных премий указывает на то, что «Зенит» в поиске – новая система финансового стимулирования в клубе только формируется.

Как сообщил источник, идеями эта система пополняется с обеих сторон. Часть правил установило руководство клуба. Некоторые пункты о поощрениях и наказаниях привнес из Европы Роберто Манчини. На нем стоит остановиться подробно. В финансовых взаимоотношениях с игроками у клуба есть не только пряник, но и кнут. Главный постулат: «Для футболистов – честь и привилегия быть частью этой команды». Репутацию которой они обязаны беречь. В частности, не говорить журналистам ничего, что может очернить имидж «Зенита», даже если в таких ситуациях порой черное надо назвать белым.

Если достоянием руководства станет фото игрока в общественном месте, например, с банкой пива или сигаретой, любителю отдохнуть придется раскошелиться на вовсе не копеечный штраф. Заботиться о репутации клуба футболист должен в любой день и даже в далеких от тренировочной базы местах.

Нарушения в пределах зеленого газона караются гораздо строже. Помнить о доминировании командных интересов над личными эмоциями зенитовцы обязаны даже в пылу борьбы. Так, Игорю Смольникову красная карточка в матче первого круга со «Спартаком» стоила… 30 тысяч евро. Пятнадцать за само удаление и еще столько же за пропуск следующего матча. Это не значит, что фолить в «Зените» – больно для своего кармана. За нарушения, вызванные игровой необходимостью, штрафы не взимаются. Другое дело – необязательные карточки после разговоров с арбитрами. Если футболист мчится с другой половины поля, чтобы схлестнуться с соперником в рукопашной, как в случае со Смольниковым, то будет наказан. Как и при минутном опоздании на тренировку, которое стоит, по нашим данным, 10 тысяч евро.

Правила для всех одни. Финансовые последствия – нет. Наказание Кокорина на «десятку» с его зарплатой в 3,5 млн евро годовых и условного Карпова, который лишь иногда попадает в заявку, зарабатывая в месяц примерно ту же «десятку», – разные вещи. Но это уже другая история.